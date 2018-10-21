Британія боротиметься з самотністю на державному рівні. Яким чином?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британські лікарі зможуть "призначати" людям, що страждають від самотності, уроки танців

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оприлюднила першу в історії країни державну стратегію боротьби з самотністю.

За даними уряду, приблизно 200 тисяч літніх англійців протягом місяця не перекинулись жодним словом з друзями або родичами.

Дільничні лікарі кажуть, що кожного робочого дня до них звертається від одного до п'яти пацієнтів, які страждають від самотності.

Під час оголошення нової стратегії боротьби з цією проблемою британський уряд пообіцяв виділити кошти з бюджету на кулінарні майстер-класи, уроки танців і малювання для самотніх людей.

Лікарі отримають можливість "призначати" такі зайняття своїм пацієнтам.

Для цього влада виділить додаткові 2,4 мільйона доларів. Гроші також підуть на відкриття нових музеїв, парків і кафе, куди, як сподівається уряд, самотні люди зможуть приходити, аби знайомитися і спілкуватися.

В рамках цієї програми в деяких містах особлива роль буде відведена для місцевих поштарів - вони повинні будуть спостерігати за літніми людьми, які можуть страждати від самотності (всього в Британії працюють понад 125 тисяч поштарів).

До переліку їхніх обов'язків входитиме спілкування з людьми і повідомлення про можливі проблеми благодійним організаціям і державним установам, що допомагають літнім людям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В державній стратегії сказано, що проблема самотності стосується не лише літніх, але й молодих людей

На першому етапі стратегії таку співпрацю між поштовою службою і державними відомствами введуть лише в окремих містах - зокрема, в Ліверпулі і Вітбі.

Британія слідує прикладові Фінляндії, де поштарі у деяких регіонах водять літніх людей на прогулянки, допомагають їм підстригати газон і навіть готувати їжу.

"Уряд не може знайти для нас друзів, - заявляла призначена у січні цього року міністр у справах самотності Трейсі Крауч. - Але нова стратегія здатна суттєво полегшити спілкування".

Британські політики сподіваються, що боротьба з самотністю допоможе зменшити витрати на державну систему охорони здоров'я. Лікарі пов'язують проблему самотності з підвищенням ризику виникнення серцево-судинних захворювань, інсультів і хвороби Альцгеймера.

В державній стратегії сказано, що проблема самотності стосується не лише літніх, а й молодих людей, особливо тих, хто має обмежені можливості. За даними влади, до 85% інвалідів віком від 18 до 34 років відчувають себе самотніми.

Копирайт изображения UK Parliament Image caption Трейсі Кауч, міністр Великої Британії у справах самотності

"На мою думку, ця нова стратегія - це лише залатування дірок, - каже лондонський психотерапевт Наталія Палмер. - Я бачу це по своїм власним клієнтам: самотність - це величезна багатостороння проблема, і вирішити її за допомогою танців і кави не вдасться".

"Іноді люди просто бояться спілкування. Потрібні роки, аби позбутися цього страху", - додає Палмер.

Проте самотність - це не завжди погано, кажуть експерти.

"Самотність, яка не триває занадто довго, може відігравати й позитивну роль. Вона змушує нас робити кроки в напрямку до спілкування. До захворювань призводить лише постійне відчуття самотності, яке триває впродовж тривалого періоду часу", - каже в розмові з BBC Стів Коул, професор медичних наук в каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса.

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