Британія боротиметься з самотністю на державному рівні. Яким чином?
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оприлюднила першу в історії країни державну стратегію боротьби з самотністю.
За даними уряду, приблизно 200 тисяч літніх англійців протягом місяця не перекинулись жодним словом з друзями або родичами.
Дільничні лікарі кажуть, що кожного робочого дня до них звертається від одного до п'яти пацієнтів, які страждають від самотності.
Під час оголошення нової стратегії боротьби з цією проблемою британський уряд пообіцяв виділити кошти з бюджету на кулінарні майстер-класи, уроки танців і малювання для самотніх людей.
Лікарі отримають можливість "призначати" такі зайняття своїм пацієнтам.
Для цього влада виділить додаткові 2,4 мільйона доларів. Гроші також підуть на відкриття нових музеїв, парків і кафе, куди, як сподівається уряд, самотні люди зможуть приходити, аби знайомитися і спілкуватися.
В рамках цієї програми в деяких містах особлива роль буде відведена для місцевих поштарів - вони повинні будуть спостерігати за літніми людьми, які можуть страждати від самотності (всього в Британії працюють понад 125 тисяч поштарів).
До переліку їхніх обов'язків входитиме спілкування з людьми і повідомлення про можливі проблеми благодійним організаціям і державним установам, що допомагають літнім людям.
На першому етапі стратегії таку співпрацю між поштовою службою і державними відомствами введуть лише в окремих містах - зокрема, в Ліверпулі і Вітбі.
Британія слідує прикладові Фінляндії, де поштарі у деяких регіонах водять літніх людей на прогулянки, допомагають їм підстригати газон і навіть готувати їжу.
"Уряд не може знайти для нас друзів, - заявляла призначена у січні цього року міністр у справах самотності Трейсі Крауч. - Але нова стратегія здатна суттєво полегшити спілкування".
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Британські політики сподіваються, що боротьба з самотністю допоможе зменшити витрати на державну систему охорони здоров'я. Лікарі пов'язують проблему самотності з підвищенням ризику виникнення серцево-судинних захворювань, інсультів і хвороби Альцгеймера.
В державній стратегії сказано, що проблема самотності стосується не лише літніх, а й молодих людей, особливо тих, хто має обмежені можливості. За даними влади, до 85% інвалідів віком від 18 до 34 років відчувають себе самотніми.
"На мою думку, ця нова стратегія - це лише залатування дірок, - каже лондонський психотерапевт Наталія Палмер. - Я бачу це по своїм власним клієнтам: самотність - це величезна багатостороння проблема, і вирішити її за допомогою танців і кави не вдасться".
"Іноді люди просто бояться спілкування. Потрібні роки, аби позбутися цього страху", - додає Палмер.
Проте самотність - це не завжди погано, кажуть експерти.
"Самотність, яка не триває занадто довго, може відігравати й позитивну роль. Вона змушує нас робити кроки в напрямку до спілкування. До захворювань призводить лише постійне відчуття самотності, яке триває впродовж тривалого періоду часу", - каже в розмові з BBC Стів Коул, професор медичних наук в каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса.
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