Потяг на Тайвані зійшов з рейок: 18 загиблих, більше сотні поранених
Принаймні 18 людей загинули і десятки отримали поранення після того, як з рейок зійшов пасажирський потяг.
Швидкісний потяг Puyuma Express прямував до міста Тайчжун на східному узбережжі Тайваню. На борту, за попередніми даними, перебували понад 340 пасажирів.
Потяг зійшов з колії у районі Ілань. Судячи з фото, зроблених на місці події, кілька вагонів перекинулися.
За даними місцевої влади, інцидент трапився близько 16:50 за місцевим часом.
- В Індії потяг в’їхав у натовп: понад 60 загиблих, більше сотні постраждалих
- У США пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: є загиблі
Поранення отримали принаймні 148 пасажирів, ще близько 30 людей до цього часу знаходяться під уламками потяга.
На місці інциденту вже працюють лікарі і рятувальники. Їм допомагають працівники пожежної служби і військові.
Влада поки не повідомляє про можливі причини аварії.
Голова Адміністрації тайванської залізниці каже, що потягу було всього шість років, і він знаходився в "доволі хорошому стані".
За словами очевидців, пасажири, яким вдалося вижити, змушені були розбивати вікна, аби вибратися з потягу.
Маршрут, яким слідував потяг, користується великою популярністю серед туристів. Однак даних про те, чи перебували на його борту іноземці, наразі немає.
Нагадаємо, кілька днів тому в Індії потяг в'їхав у натовп людей, які святкували індуїстський фестиваль у місті Амрітсар, що знаходиться в північно-західній частині країни.
За даними влади, загинули принаймні 60 людей, ще понад 100 отримали поранення.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.