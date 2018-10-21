Потяг на Тайвані зійшов з рейок: 18 загиблих, більше сотні поранених

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Принаймні 18 людей загинули і десятки отримали поранення після того, як з рейок зійшов пасажирський потяг.

Швидкісний потяг Puyuma Express прямував до міста Тайчжун на східному узбережжі Тайваню. На борту, за попередніми даними, перебували понад 340 пасажирів.

Потяг зійшов з колії у районі Ілань. Судячи з фото, зроблених на місці події, кілька вагонів перекинулися.

За даними місцевої влади, інцидент трапився близько 16:50 за місцевим часом.

Поранення отримали принаймні 148 пасажирів, ще близько 30 людей до цього часу знаходяться під уламками потяга.

На місці інциденту вже працюють лікарі і рятувальники. Їм допомагають працівники пожежної служби і військові.

Влада поки не повідомляє про можливі причини аварії.

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Голова Адміністрації тайванської залізниці каже, що потягу було всього шість років, і він знаходився в "доволі хорошому стані".

За словами очевидців, пасажири, яким вдалося вижити, змушені були розбивати вікна, аби вибратися з потягу.

Маршрут, яким слідував потяг, користується великою популярністю серед туристів. Однак даних про те, чи перебували на його борту іноземці, наразі немає.

Нагадаємо, кілька днів тому в Індії потяг в'їхав у натовп людей, які святкували індуїстський фестиваль у місті Амрітсар, що знаходиться в північно-західній частині країни.

За даними влади, загинули принаймні 60 людей, ще понад 100 отримали поранення.

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