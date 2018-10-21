Захід вимагає від Саудівської Аравії правди про вбивство журналіста Хашоггі

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Джамаль Хашоггі в останні роки критикував ситуацію в Саудівській Аравії, зокрема політику спадкоємця престолу Мохамеда бін Салмана

Низка країн Заходу та міжнародних організацій вимагає від Саудівської Аравії розкрити обставини вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Британський міністр з питань Brexit став черговим західним високопосадовцем, який назвав офіційне пояснення Саудівської Аравії, що пан Хашоггі загинув внаслідок бійки у будинку саудівського консульства в Стамбулі "таким, що не заслуговує довіри".

Президент США Дональд Трамп заявив, що пояснення його "не влаштовує" і доєднався до ЄС та ООН, закликаючи до більшої ясності.

Турецькі чиновники, як і раніше, вважають, що критик саудівського уряду був убитий і його тіло розчленували.

Пан Хашоггі увійшов до будинку консульства 2 жовтня, щоб отримати документ про розлучення. Саудівська Аравія спочатку наголошувала, що він пішов незабаром після цього, але тепер визнала, що журналіст помер у будівлі.

Як інші країни реагують на саудівське пояснення?

Британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб наголосив: "Я не вважаю це (пояснення. - Ред.) таким, що заслуговує довіри. Ми підтримуємо турецьке розслідування, і британський уряд хоче бачити, аби людей притягли до відповідальності через цю смерть".

Однак його заява відбиває обережну позицію Дональда Трампа щодо можливих дій проти Саудівської Аравії.

"Ми не збираємося розмахувати руками в повітрі та припиняти наші відносини з Саудівською Аравією, але не тільки через велику кількість британських робочих місць, які залежать від цих відносин, а також тому, що якщо ви впливаєте на своїх партнерів, то вам потрібно мати можливість вести з ними діалог", - зазначив британський міністр.

У суботу Дональд Трамп заявив: "Я не задоволений, поки не знайдемо відповіді".

Копирайт изображения Getty Images Image caption В США тривають акції протесту проти керівництва Саудівської Аравії

Але президент США сказав, що, хоча санкції є можливими, припинення угоди про зброю з Саудівською Аравією "зашкодить нам більше, ніж це завдасть шкоди їм".

У суботу міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що саудівські "пояснення, запропоновані на сьогодні, не мають узгодженості та довіри".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до прозорості, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що Саудівська Аравія має відповісти на ряд питань.

Представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявили, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Водночас близькі союзники Саудівської Аравії - Кувейт, Бахрейн, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати - вітали пояснення загибелі журналіста, яке надали в Ер-Ріяді.

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Саудівська Аравія стверджує, що Хашоггі загинув внаслідок бійки в саудівському консульстві в Стамбулі

Турецькі правоохоронці провели слідчі дії в консульстві і дійшли висновку, що журналіста вбили.

Саудівська влада майже два тижні категорично заперечувала причетність до справи Хашоггі і спочатку заявляла, що журналіст залишив будівлю консульства.

Лише 20 жовтня генпрокурор країни Сауд аль-Муаджиб заявив, що журналіст Джамаль Хашоггі загинув після бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. За словами чиновника, між Хашоггі та людьми, які зустрічалися з ним у консульстві, розпочалася бійка, що призвела до його смерті.

У зв'язку з цією справою відправлені у відставку заступник начальника розвідки Саудівської Аравії Ахмад аль-Ассірі та Сауд аль-Кахтані, старший помічник наслідного принца Мухаммеда ібн Салман аль-Сауда.

Генпрокурор повідомив, що в рамках розслідування затримано 18 саудівських громадян. Розслідування триває.

Тіло журналіста досі не знайдено.

Напередодні стало відомо, що турецька поліція, яка розслідує обставини зникнення Хашоггі, шукає його тіло в лісі на північ від Стамбула і в сільській місцевості неподалік.

Чому Туреччина стверджує, що журналіста вбили і розчленували?

Турецька влада заявляє, що має аудіо- та відеозаписи, які доводять, що Хашоггі було вбито.

Турецькі видання, лояльні до уряду, опублікували жахливі подробиці про ймовірні аудіозаписи. Зокрема, вони повідомляють, що на записі чутно крики, та стверджують, що Хашоггі піддавали тортурам перед тим, як вбити.

Тим часом, турецькі ЗМІ повідомили, що ідентифікували 15 імовірних агентів Саудівської Аравії, які прилетіли до Стамбула в день зникнення журналіста і того ж дня полетіли геть.

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