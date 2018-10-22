У США левиця вбила батька своїх дітей після 8 років спільного життя

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У США левиця вбила батька своїх трьох дитинчат у їхньому вольєрі в зоопарку, повідомляє адміністрація закладу.

12-річна Зурі напала на 10-річного Нйака і співробітники зоопарку в Індіанаполісі не могли їх розняти. Лев помер від задухи.

Пара левів жила у тому ж вольєрі протягом восьми років, і у 2015 році вивели трьох спільних дитинчат.

Зоопарк написав у Facebook, що співробітники проведуть "ретельне розслідування", аби спробувати з'ясувати, що сталося.

"Нйак був величним левом, і нам буде його сильно не вистачати", - йдеться в повідомленні.

Персонал зоопарку заявив, що їх стривожила "незвичайна кількість ричання", що линули від вольєра пари.

Зурі тримав Нйака за шию, і, попри зусилля, аби розняти пару, левиця продовжувала тримати свого партнера, поки він не перестав рухатись.

У повідомленні адміністрації закладу йдеться, що між парою ніколи не помічали агресії.

"(У персоналу) виникають міцні зв'язки з тваринами, тому будь-яка втрата дуже сильно впливає на нас", - сказав агентству Reuters куратор зоопарку в Індіанаполісі Девід Гаган. "Для багатьох нас, тварини просто як члени сім'ї".

Адміністрація поки не має планів міняти умови утримання левів.

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