У Франції школяр погрожував вчительці муляжем пістолета: чого він вимагав?

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке виступає перед пресою з приводу інциденту

15-річному підлітку з паризького передмістя Кретей пред'явлені звинувачення в скоєнні хуліганських дій при обтяжувальних обставинах після того, як в соцмережах з'явився відеозапис, на якому він погрожує застрелити вчительку, направляючи на неї муляж пістолета.

Звинувачення школяреві пред'явили після того, як у четвер один з його однокласників розмістив у соцмережах відео.

На цьому відео юнак наводить предмет, який нагадує пістолет на вчительку і кричить на неї, щоб та зазначила його як присутнього на уроці.

Вчителька в цей час працює за своїм комп'ютером і не звертає уваги на учня, продовжуючи говорити з класом.

У п'ятницю вчителька ліцею імені Едуарда Бранлі в Кретеї подала заяву в поліцію.

Того ж дня школяр сам з'явився в дільницю разом зі своїм батьком.

За повідомленням місцевих ЗМІ, він розповів поліцейським, що це був невинний жарт і що він не знав, що його знімають на відео.

Видання Le Parisien повідомляє, що учень був злий на викладачку за те, що вона відзначила його як відсутнього на уроці після того, як він сильно запізнився.

"Повернути контроль над Республікою"

У французькій шкільній системі навіть у старших класах запізнення на уроки і, тим більше, їх пропуски без записки від батьків або іншого письмового пояснення від дорослих, є серйозним дисциплінарним проступком

Навіть при невеликій кількості запізнень і порушень учню, який провинився загрожують різні стягнення - від виклику батьків до обов'язку приходу в школу на додаткові заняття в суботу.

Систематичних порушників можуть відсторонити від занять на декілька днів або тижнів.

Цей інцидент привернув увагу президента Франції. Еммануель Макрон у своєму Twitter назвав подібну поведінку неприйнятною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного тижня в Парижі пройде нарада щодо способів протидії насильству в школах, розташованих на околицях столиці

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер зазначив, що школа - це "колиска Республіки, місце, де з дитинства вчать поважати свою країну".

Відвідуючи поліцейську дільницю на сході Парижа, міністр пообіцяв "повернути контроль над Республікою квадратний метр за квадратним метром".

Наступного тижня в Парижі буде скликано нараду для обговорення шляхів припинення насильства в школах, розташованих на околицях французької столиці.

Дідьє Шаблі, що працює в школі, де стався інцидент, протягом останніх 25 років, в інтерв'ю газеті Le Monde зізнався, що до подібних інцидентів там не звикли, додавши, що школярам прищеплюють навички спілкування та поваги один до одного і старших.

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