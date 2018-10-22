Расистський скандал на борту Ryanair: що ж сталося?
Бюджетного авіаперевізника Ryanair піддали різкій критиці за те, що екіпаж одного з її літаків не зняв з рейсу пасажира, який грубіянив літній темношкірої жінки, допустивши образи расистського характеру.
Інцидент, який стався на борту літака, що слідував 19 жовтня з Барселони в британський аеропорт Станстед, записав на відео один з пасажирів і виклав в соцмережі.
Користувачі соцмереж вважають, що Ryanair повинен був зняти ініціатора конфлікту з рейсу, і погрожують тепер бойкотувати авіакомпанію.
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У Ryanair заявили, що більше не потерплять подібну поведінку. Про те, що трапилося, повідомили поліцію графства Ессекс, де знаходиться аеропорт Станстед.
Агресія і образи
У відеоролику, який у Facebook подивилися понад 1,8 млн разів, чоловік у віці накидається з лайкою на літню жінку, викрикуючи расистські образи і погрожуючи зіштовхнути її на інше крісло.
Почувши, що жінка відповідає йому англійською з ямайським акцентом, він кричить на жінку: "Не говори зі мною іноземною мовою, ти, тупа, потворна корова".
Донька жінки, яка переїхала до Великої Британії з Ямайки у 1960 році, розповіла в інтерв'ю Huffington Post, що у її 77-річної матері - артрит, тому вона не могла досить швидко посунутися, аби звільнити чоловіку прохід до його крісла.
"Я усвідомлюю, що якби так поводилася я або будь-яка інша темношкіра людина, то відразу б викликали поліцію, і мене б зняли з рейсу. Мама дуже засмучена тим, що сталося", - сказала вона.
Пасажир Девід Лоуренс, який сидів поруч, зняв частину того, що відбувалося, на телефон.
Він сказав в інтерв'ю BBC Radio 5 Live: "Все було, як завжди, ми готувалися до зльоту.
Але тут у літак увійшов чоловік, пройшов до свого крісла і став дуже грубо нападати на жінку, яка сиділа біля проходу".
"Це привернуло мою увагу, оскільки він говорив голосно і дуже агресивно. Він почав кричати на жінку "Геть з дороги!", "Посунь ноги!" І так далі", - розповідає Лоуренс.
За словами Лоуренса, спочатку ніхто з членів екіпажу не підійшов до учасників конфлікту. Підійшла донька жінки, яка сиділа в іншому місці, і почалася гучна перепалка.
"Він штовхнув жінку і поліз на своє місце", - розповів Лоуренс, додавши, що подальші події є на відео.
Працівник авіакомпанії Ryanair сказав ініціатору конфлікту: "Не будьте таким грубим, вам потрібно заспокоїтися".
У результаті, замість того, щоб висадити з літака або хоча б пересадити пасажира, який ображав свою сусідку, працівники авіакомпанії попросили пересісти саму жінку.
У коментарі Ryanair, що надійшов на адресу BBC, йдеться: "Ми дотримуємося суворих правил щодо таких пасажирів і не потерпимо такої поведінки. Ми проаналізуємо те, що сталося. Пасажирам, які допускають настільки образливу поведінку, буде заборонено подорожувати літаками нашої авіакомпанії".
Поліція графства Ессекс заявила, що подібні інциденти розглядаються дуже серйозно і підтвердила, що розслідує цей інцидент разом з авіакомпанією і владою Іспанії.
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