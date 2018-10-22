Як Кремль "завербував Нагорного" - версія СБУ

Копирайт изображения UNIAN Image caption За даними слідства, Нагорний мав створити в Україні партію для відстоювання проросійських інтересів

"Мені потрібно створити нову політичну силу. Для цього я маю зустрітись і з Трампом, і з Путіним" - такий амбітний план ставить собі на аудіозаписі особа, яку СБУ ідентифікує як українського бізнесмена і громадського діяча, колишнього чоловіка Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного.

У понеділок Служба безпеки провела брифінг, на якому представила розсекречені матеріали слідства щодо цього.

Пана Нагорного заарештували у Києві на початку жовтня за підозрою у державній зраді та шахрайстві.

Начальник управління СБУ в Києві та Київській області Олег Валендюк повідомив, що Тимофій Нагорний спочатку зустрівся у столиці України з російським бізнесменом, якому пропонував допомогти розв'язати проблеми із законом у Росії за 1 млн євро.

При цьому український бізнесмен обіцяв вирішити питання через генпрокурора Росії Юрія Чайку, а посередником начебто мав виступити син екс-генпрокурора України Артем Пшонка.

Сам Нагорний раніше усі обвинувачення проти себе відкидав.

Через тюрму - в "агенти Кремля"?

СБУ продемонструвала аудіо і відеозаписи, на яких, за версією відомства, Нагорний розповідає, як його завербували спецслужби РФ.

За словами чоловіка, його затримали на Марші миру в Москві та протримали в тюрмі п'ять діб.

"На Марші миру, арештували в центрі Москви, садять на Тверський суд, вони навіть не кажуть, скільки мені дають і куди везуть. Везуть на метро "Полєжаєвская", вул. Мневники, 6, ніколи не забуду цю адресу, там де знаходиться ця в'язниця", - сказав підозрюваний на відео.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фінансувати партію начебто планували через колишніх високопосадовців Миколу Азарова та Андрія Клюєва

За словами чоловіка на записі, йому поставили завдання створити в Україні нову політичну силу.

"Я сказав, політичну силу за півроку до виборів тільки оголошуй", - так говорить чоловік на аудіо.

В ідеалі - це зробити другою мовою російську, у них мрія така, Янукович їм обіцяв, але не зробив чоловік на аудіозаписі, якого ідентифікують як Нагорного, СБУ

За словами підозрюваного на аудіо, за останній рік він їздив до Росії чотири чи п'ять разів, регулярне спілкування зі спецслужбами та представниками влади Росії веде з 2013 року.

"Я й в адміністрації (президента РФ) був, і в Держдумі, і на Луб'янці був", - сказав чоловік на записі.

За версією на записі, фінансувати партію начебто мали через колишніх українських високопосадовців Миколу Азарова та Андрія Клюєва.

Мрії Москви щодо України

СБУ ідентифікувала чоловіка як Нагорного. Той в обмін на "всесторонню" підтримку Росії мав досягти певних політичних цілей в Україні.

"Перший пункт - позаблоковий статус", - каже нагорний на записі. "Україна якщо й піде в ЄС, то піде разом з Росією".

"Невступ, звісно, до НАТО, це важливо і намагатися там дистанціюватись від грантів, не брати бабки в америкосів", - окреслює завдання чоловік на аудіозаписі.

Розповідає він і про мрії Російської влади: "в ідеалі - це зробити другою мовою російську, у них мрія така, Янукович їм обіцяв, але не зробив".

Як створити партію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для успішного запуску нової партії Нагорний планував зустрітись з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом

Плани для запуску політичної сили у підозрюваного були амбітними. "Мені потрібно створити нову політичну силу. Для цього я маю зустрітись і з Трампом, і з Путіним, це перша задача в цьому розділі".

Плюс потрібно провести п'ять-шість маленьких заходів та один великий масовий захід.

Планувався такий захід на День студента, 17 листопада у Палаці спорту.

"Вбухати туди 300-400 тисяч доларів, зібрати всіх студентів, зробити їм дискотеку, зробити їм пару зірок".

Суд першої інстанції обрав Тимофію Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 528 тисяч гривень.

Прокуратура подала апеляцію та вимагає тримати Тимофія Нагорного під вартою.

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