Радник з нацбезпеки США Болтон прибув до Москви: що обговорюватиме?

Копирайт изображения Reuters Image caption Вважається, що Джон Болтон виступає за вихід з договору про озброєння

Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон перебуває в Москві для переговорів після того, як Росія негативно сприйняла новини, що США планують вийти з договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності.

Президент Дональд Трамп заявив, що Росія порушила цей договір, а США хочуть вийти з нього.

За повідомленнями, саме пан Болтон є ключовим прибічником виходу з угоди.

У Росії він планував зустрітися з вищими посадовими особами. Тепер він може провести переговори й з самим президентом Володимиром Путіним.

Кремль заявив, що вихід США з договору зробить світ більш небезпечним місцем, а також попередив, що вживатиме заходів для підтримки балансу ядерних сил.

"Нам потрібно почути пояснення американської сторони", - сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Скасування договору змушує Росію вжити заходів задля власної безпеки", - додав він.

Думка Горбачова

Копирайт изображения REUTERS AND EPA Image caption Горбачов ставить під сумнів ідеї Трампа

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що план президента США нівелює зусилля, спрямовані на досягнення ядерного роззброєння.

Пан Горбачов, який у 1987 році підписав Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності з президентом США Рональдом Рейганом, поставив під сумнів продуманість ідеї нинішнього президента США.

Німеччина першою серед американських союзників розкритикувала цей хід. Міністр закордонних справ Хейко Маас закликав Вашингтон розглянути наслідки як для Європи, так і для майбутніх спроб досягти роззброєння.

Договір заборонив ракети наземного базування середнього радіуса дії, з діапазоном від 500 до 5500 км.

Копирайт изображения AFP Image caption Горбачов і Рейган підписали Договір у 1987 році

Документ підписали під кінець "Холодної війни", за останні п'ять десятиліть США та СРСР, а пізніше Росія підписали ще низку угод, спрямованих на обмеження своїх ядерних арсеналів.

Що сказав Трамп?

Президент Трамп заявив, що США не дозволять Росії "вийти й виробляти зброю в той час, як нам це не дозволено".

"Я не знаю, чому президент (Барак Обама) не вів про це переговорів або не вийшов (з договору)", - заявив Дональд Трамп після мітингу в штаті Невада.

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У 2014 році президент Обама звинуватив Росію в порушенні умов договору після того, як вона нібито випробувала крилату ракету наземного базування.

Вважається, що тоді президент США вирішив не відмовлятися від договору під тиском європейських лідерів, які заявили, що такий крок може знову запустити гонку озброєнь.

Що відповіла Росія?

"Це був би дуже небезпечний крок, який, я впевнений, не тільки не зрозуміє міжнародна спільнота, а й викличе серйозне засудження", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Цей договір "є важливим для міжнародної безпеки та безпеки у сфері ядерної зброї, для підтримки стратегічної стабільності", - заявив він російському інформаційному агентству ТАСС.

Він повідомив також "РИА Новости", що якщо США продовжуватимуть поводитися "незграбно і грубо" та відмовлятимуться від міжнародних угод, "тоді у нас не буде іншого вибору, окрім як вжити заходів у відповідь, включаючи залучення військової техніки".

"Але ми не хотіли б доходити до цього", - додав він.

Чи порушила Росія договір?

США наполягають, що росіяни, порушивши цю угоду, розробили нову ракету середнього радіуса "Новатор 9M729".

Копирайт изображения Getty Images Image caption За президенства Джорджа Буша США вийшли з Договору про обмеження системи протиракетної оборони

Вона дозволила б Росії в найкоротші терміни завдавати удару по країнах НАТО.

Росія мало що повідомила про свою нову ракету, крім того, що заперечила, що ракета порушує договір. Аналітики кажуть, що Росія вважає таку зброю дешевою альтернативою традиційним озброєнням.

New York Times повідомила в п'ятницю, що США розглядають питання про вихід із договору, аби протистояти розширенню військової присутності Китаю в західній частині Тихого океану.

Китай не підписав угоду, що дозволяє йому розробляти ракети середнього радіуса дії без обмежень.

Останній раз, коли США вийшли з великого договору про озброєння, це був 2002 рік, коли президент Джордж Буш вийшов з Договору про обмеження системи протиракетної оборони, який забороняв зброю, призначену для боротьби з балістичними ядерними ракетами.

План його адміністрації щодо розгортання протиракетного щита у Європі занепокоїв Кремль, і адміністрація Обами його скасувала у 2009 році.

Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?

Підписаний США і СРСР у 1987 році договір заборонив усі ядерні та неядерні ракети малого та середнього радіуса дії, крім ракет, які запускають з поверхні води.

США були стурбовані тоді розгортанням радянської ракетної системи "Піонер" (РСД-10) і відповіли на це, розмістивши в Європі ракети "Першинг" та "Круз", що викликало масштабні протести.

До 1991 року знищили майже 2 700 ракет. Обидві країни отримали дозвіл інспектувати ракетні установки одна одної.

У 2007 році російський президент Володимир Путін заявив, що цей договір більше не служить російським інтересам. Ця заява пролунала після того, як США вийшли з Договору про обмеження системи протиракетної оборони у 2002 році.

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