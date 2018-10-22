Зимовий час-2018: коли переводять годинники в Україні і чи буде це востаннє
Цього року Україна перейде на зимовий час в ніч з 27 на 28 жовтня. Це може стати останнім переходом на зимовий час для українців.
Традиційно перехід до нового режиму дня відбувається в останню неділю жовтня о четвертій годині ранку.
Стрілки годинника переводять на одну годину назад.
Перехід на зимовий час в жовтні має на меті застати якомога більше денного світла в період, коли ночі стають довшими, а дні коротшими.
Додатковий аргумент переходу на літній та зимовий час - економія електроенергії на штучному освітленні.
Як адаптуватись?
Попри те, що зимовий час дозволить українцям спати на годину довше, зміна режиму - все одно стрес для організму.
У перші дні спеціалісти радять не планувати важливих справ і уникати сильних навантажень, щоб призвичаїтись до переведення годинників.
Особливо обережними варто бути водіям та людям, які страждають на серцево-судинні захворювання.
Чому Україна може невдовзі відмовитись від переведення годинників?
В Україні переводити час на одну годину вперед влітку почали у 1981 році разом із рештою СРСР.
Періодично в країні піднімали питання відмови від переведення годинників, але щоразу відмовлялись від цієї ініціативи.
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Втім, у 2018 році ця перспектива стала реальністю.
А все тому що влітку у Євросоюзі серйозно заговорили про необхідність повністю перейти на літній час.
Опитування, яке проводили в ЄС, показало, що 80% з 4,6 мільйона респондентів закликали скасувати перехід між зимовим та літнім часом.
У вересні Єврокомісія офіційно запропонувала встановити, що останній перехід на літній час відбудеться 31 березня 2019 року.
Якщо ж окремі країни-члени захочуть жити не за літнім, а за зимовим часом, вони зможуть востаннє перевести годинники 27 жовтня 2019 року.
Після цього сезонне переведення годинників у ЄС припиниться.
Пропозицію ще має затвердити Європарламент та уряди країн-членів ЄС, але не пізніше березня 2019 року.
В українському уряді BBC News Україна вже запевнили - якщо Євросоюз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке рішення.
У Мінекономрозвитку вважають, що порядок обчислення часу в Україні має бути оптимальним та узгодженим з міжнародною практикою.
Там також додали, що аргументи про економію електроенергії від переведення годинників зараз економічно необґрунтовані.
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