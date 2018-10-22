До Києва йде сніг: коли на нього чекати

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У столиці на 24-25 жовтня синоптики прогнозують пориви вітру, дощі та, можливо, мокрий сніг, йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Влада столиці з посиланням на Український гідрометцентр попереджає про різку зміну погодних умов.

Зокрема, очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с.

У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями - з мокрим снігом.

КМДА нагадує також правила безпеки на випадок погіршення погодних умов та вітру:

Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні

Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті

Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт

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Управління з питань надзвичайних ситуацій просить повідомляти екстрені служби за телефонами 101 або 103 у випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей.

КМДА додає, що на вихідних в столиці потепліє - з'явиться сонце, а температура повітря підніметься до 14-19 градусів тепла.

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