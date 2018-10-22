Путін наказав ввести економічні санкції щодо України

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Президент Росії Володимир Путін схвалив введення нових економічних санкцій щодо України.

Про це йдеться в його указі від 22 жовтня.

Згідно зі документом, "спеціальні економічні заходи" запровадять через "недружні дії України щодо громадян та юридичних осіб РФ".

Цим пан Путін також доручив російському уряду визначити переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких будуть застосовувати "спеціальні економічні заходи".

Крім того, російський уряд має визначити, які саме заходи будуть запроваджувати щодо фігурантів санкційного списку.

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