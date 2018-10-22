Помер норвежець, який зірвав ядерну програму Гітлера

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У 99 років помер боєць норвезького Руху опору Йоахім Роннеберг, який зірвав ядерну програму нацистської Німеччини під час Другої світової.

У 1943 році він очолив секретний рейд на завод в південному регіоні Норвегії Телемарк.

Операція була увічнена в голлівудському фільмі "Герої Телемарка" 1965 року, в якому знявся Кірк Дуглас.

Пізніше Роннеберг працював радіожурналістом і допоміг підвищити рівень обізнаності молоді про небезпеку війни.

Він повідомив BBC у 2013 році, що зрозумів важливість місії лише після того, як атомні бомби скинули на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

"Він є одним з наших великих героїв, - заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг. - Роннеберг, ймовірно, є останнім із найвідоміших бійців опору, що пішли від нас".

Ким був останній герой Телемарка?

Йоахім Роннеберг народився в Олесунді в 1919 році. 1940 року, після вторгнення нацистів до Норвегії, він мусив залишити країну.

21-річний норвежець втік разом з вісьмома друзями на човні до Шотландії, але був налаштований повернутися та боротися за визволення країни від загарбників.

Німеччина в той час потребувала так званої важкої води - з додатковою атомною часткою у своєму водневому ядрі - для виробництва атомної бомби.

Велика кількість важкої води або оксиду дейтерію в той час була лише на заводі Norsk Hydro в Р'юкані у регіоні Телемарк.

Це зробило найбільшу гідроелектростанцію в цій місцевості мішенню для Руху опору. Але операція "Незнайомець" по знищенню запасів важкої води провалилася в 1942 році.

У наступному році Роннеберг обрав команду з п'яти інших диверсантів-норвежців для операції союзників під кодовою назвою Gunnerside.

Image caption Йоахім Роннеберг згадував своїх побратимів на відкритті меморіалу Gunnerside в Лондоні в 2013 році

"Ми були ватагою друзів, які разом виконують роботу", - сказав він BBC під час відзначення 70-річчя успіху операції.

Групу на літаку доставили з Британії до Норвегії. Норвежці на лижах пройшли десятки кілометрів і перетнули крижану річку, перш ніж скористатися залізницею, щоб потрапити на завод і встановити свої вибухові пристрої.

"Ми часто думали, що це була подорож в один бік", - згадував пан Роннеберг.

Після вибуху чоловіки втекли до сусідньої Швеції. Вони пройшли на лижах 320 км через Телемарк і залишилися в живих. Їх переслідували близько 3000 німецьких військових.

З посмішкою Роннеберг назвав цей перехід "найкращим катанням на лижах у житті".

Операція, разом з авіаударами американської авіації наступного року, призвела до відмови німців від своїх далекосяжних ядерних амбіцій, і пізніше була названа найбільш успішним диверсійним актом Другої світової війни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Операцію Gunnerside кінематографісти увічнили у фільмі "Герої Телемарка"

Роннеберг довго не хотів розповідати про свій досвід, попри численні книги, документальні фільми та телесеріали, присвячені операції.

Він перервав мовчанку в 1970-х роках, коли почав підвищувати обізнаність молоді щодо небезпеки війни.

"Ті, хто сьогодні зростає, повинні розуміти, що ми завжди маємо бути готові боротися за мир і свободу", - говорив він.

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