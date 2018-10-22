У Британії студент помер після "обряду ініціації"

Копирайт изображения Family photo Image caption Еда Фармера називали талановитим студентом

Студент британського університету помер після участі в масовому споживанні алкоголю в барах, що відбувалося в рамках "обряду ініціації".

20-річний Ед Фармер з Університету Ньюкасла помер у лікарні у грудні 2016 року.

Згідно з матеріалами суду, в одному з барів було замовлено 100 чарок потрійної горілки.

Студента відвезли до лікарні після того, як знайшли його в несвідомому стані.

Дослідження виявило, що вміст алкоголю в його крові перевищував допустиму норму у п'ять разів.

Надмірне споживання алкоголю викликало зупинку серця, що призвело до пошкодження мозку та його смерті.

Джеймс Карр, який тоді був головою одного зі студентських товариств та навчався на другому курсі, стверджував, що подібні вечірки проводяться щороку, щоб привітати нових студентів.

За його словами, вечірки відбувалися попри те, що церемонія "ініціації" заборонена університетом.

У суді продемонстрували кадри камер відеоспостереження, які показують, як велика група студентів відвідувала низку барів. На них також зафіксовано, як Ед Фармера падає, його піднімають інші двоє студентів, а потім його несуть за руки та ноги.

Вже у будинку пана Карра студент третього курсу поголив голову Еда Фармера.

Джеймс Карр зазначає, що близько 4:30 ранку його розбудив інший студент і повідомив, що непритомного Еда Фармера треба відвезти до лікарні.

"Якщо чесно, я панікував, я був у стані шоку", - розповів пан Карр.

Доктор Рубен Сахара, голова департаменту екстреної медицини Королівської лікарні, вважає, що вчасна допомога могла врятувати життя студента.

"Ми знали, що ситуація була дуже серйозною з самого початку. Я погоджуюся, що якби він опинився у лікарні до зупинки серця, то я очікував би його одужання", - наголосив він.

Слухання у справі триватимуть чотири дні.

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