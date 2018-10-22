Південна та Північна Кореї приберуть зброю зі спільного кордону
Північна та Південна Корея домовилися прибрати зброю та вартові пости з Панмунджома, так званого "міста перемир'я", яке розташоване на кордоні двох країн.
Ця територію також відома як Об'єднана зона безпеки та є єдиним місцем уздовж кордону, де військові двох Корей стоять навпроти один одного.
Їх хочуть прибрати, аби послабити напругу між двома країнами.
На початку цього місяця військові з обох країн почали прибирати понад 800 тисяч мін, які заховані вздовж кордону.
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"Дві Кореї та командування Організації Об'єднаних Націй під керівництвом Сполучених Штатів домовилися вжити заходів задля того, щоб прибрати вогнепальну зброю та військових з Об'єднаної зони безпеки до 25 жовтня. Протягом наступних двох днів сторони проведуть спільну перевірку", - оголосило південнокорейське міністерство оборони в Сеулі.
У заяві також йдеться про те, що операцію з розмінування Об'єднаної зони безпеки завершили.
Переговори, що відбулися у понеділок, стали вже другими для тристоронньої комісії, що складається з двох Корей та Командування ООН, яке здійснює контроль за справами в Демілітаризованій зоні (ДМЗ) після закінчення бойових дій під час Корейської війни 1950-53 років.
Село використовують як місце зустрічі, і лідери двох Корей зустрічалися там вже двічі цього року.
Відносини між Північчю та Півднем, які все ще технічно перебувають в стані війні, значно покращилися протягом останніх місяців.
Минулого місяця Кім Чен Ин та Мун Чже Ін у Пхеньяні провели переговори щодо ядерного роззброєння.
Вони відбулися після історичних переговорів між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. У червні цього року під час зустрічі у Сінгапурі вони погодилися працювати над тим, аби поступово прибрати ядерну зброю з Корейського півострова.
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