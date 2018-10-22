Південна та Північна Кореї приберуть зброю зі спільного кордону

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Північна та Південна Корея домовилися прибрати зброю та вартові пости з Панмунджома, так званого "міста перемир'я", яке розташоване на кордоні двох країн.

Ця територію також відома як Об'єднана зона безпеки та є єдиним місцем уздовж кордону, де військові двох Корей стоять навпроти один одного.

Їх хочуть прибрати, аби послабити напругу між двома країнами.

На початку цього місяця військові з обох країн почали прибирати понад 800 тисяч мін, які заховані вздовж кордону.

"Дві Кореї та командування Організації Об'єднаних Націй під керівництвом Сполучених Штатів домовилися вжити заходів задля того, щоб прибрати вогнепальну зброю та військових з Об'єднаної зони безпеки до 25 жовтня. Протягом наступних двох днів сторони проведуть спільну перевірку", - оголосило південнокорейське міністерство оборони в Сеулі.

У заяві також йдеться про те, що операцію з розмінування Об'єднаної зони безпеки завершили.

Переговори, що відбулися у понеділок, стали вже другими для тристоронньої комісії, що складається з двох Корей та Командування ООН, яке здійснює контроль за справами в Демілітаризованій зоні (ДМЗ) після закінчення бойових дій під час Корейської війни 1950-53 років.

Село використовують як місце зустрічі, і лідери двох Корей зустрічалися там вже двічі цього року.

Відносини між Північчю та Півднем, які все ще технічно перебувають в стані війні, значно покращилися протягом останніх місяців.

Минулого місяця Кім Чен Ин та Мун Чже Ін у Пхеньяні провели переговори щодо ядерного роззброєння.

Вони відбулися після історичних переговорів між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. У червні цього року під час зустрічі у Сінгапурі вони погодилися працювати над тим, аби поступово прибрати ядерну зброю з Корейського півострова.

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