У Китаї відкрився найдовший у світі міст над морем. Чим він особливий?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Китай будував цей міст з 2009 року

Президент Китаю Сі Цзіньпін офіційно відкрив найдовший у світі міст над морем через дев'ять років після початку його спорудження.

Разом з дорогами, які ведуть до мосту, його довжина становить 55 км. Міст сполучає Гонконг з Макао та материковим китайським містом Чжухай.

Будівництво мосту обійшлося у близько 20 мільярдів доларів. Завершення мосту кілька разів відкладали.

Спорудження затьмарили проблеми із безпекою: на будівництві, за офіційними даними, загинули щонайменше 18 робітників.

Президент Ці прибув на офіційну церемонію відкриття до міста Чжухай у вівторок, 23 жовтня, разом із лідерами Гонконгу та Макао.

Рух мостом розпочнеться у середу, 24 жовтня.

Чим цей міст особливий?

Міст сполучає три прибережних міста на півдні Китаю - Гонконг, Макао та Чжухай.

Мостовий перехід, який має протистояти землетрусам і тайфунам, був зведений з 400 000 тонн сталі - цієї кількості вистачило б на 60 Ейфелевих веж.

Близько 30 км загальної довжини перетинають море в дельті Перлинної річки.

Щоб дозволити прохід морським суднам, ділянка посередині мосту завдовжки 6,7 км заглиблюється в тунель під морем, який простягається між двома штучними островами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з двох штучних островів багатомільярдного проекту

Решта секцій - це сполучні дороги, естакади та тунелі на земельних ділянках, що сполучають Чжухай та Гонконг з основним мостом.

Чому збудували міст?

Будівництво мосту - частина плану Китаю зі створення "Області великої затоки" - амбітного плану з економічного розвитку, що має поєднати Гонконг, Макао та дев'ять інших міст на півдні Китаю.

Наразі на цій території проживають 68 мільйонів людей.

Раніше подорож з міста Чжухай до Гонконгу забирала до чотирьох годин. За допомогою нового мосту цей час вдалося скоротити до 30 хвилин.

Чи зможе будь-хто їхати мостом?

Ні. Ті, хто хочуть скористатися мостом, мусять отримати спеціальний дозвіл, який видається за системою квот. Для всіх транспортних засобів проїзд платний.

Міст не обслуговується громадським транспортом, тож тут з'являться приватні маршрутні автобуси. Також не має залізничного сполучення.

Влада спочатку розраховувала, що міст щодня перетинатимуть приблизно 9200 транспортних засобів. Згодом чиновники знизили очікування після того, як в регіоні збудували нові транспортні мережі.

Що про міст кажуть люди?

Проект зазнав чимало критики.

Місцеві ЗМІ обізвали його "мостом смерті". Щонайменше дев'ятеро робітників загинули на стороні Гонконгу. Влада повідомила китайській службі BBC News, що ще дев'ятеро загинули на материковій стороні.

Під час спорудження сотні робітників травмувалися.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Під час спорудження мосту загинули щонайменше 18 робітників

Також виникли побоювання щодо впливу на довкілля.

Екологічні активісти кажуть, що проект значно нашкодив морським мешканцям у цій місцевості, зокрема постраждав дуже рідкісний китайський білий дельфін.

Кількість дельфінів, яких бачили у водах Гонконгу, за останні десять років знизилася зі 148 до 47, і зараз у воді біля мосту їх немає, стверджує гонконзьке відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

"Проект завдав незворотної шкоди для моря, - розповіла заступниця директора з питань збереження океанів WWF Саманта Лі. - Я боюся, що ця кількість ніколи більше не зросте".

Копирайт изображения AFP Image caption Після спорудження мосту побачити у водах довкола нього китайського дельфіна практично неможливо, кажуть екологи

Чи відіб'ється вартість?

Будівництво мосту, разом зі сполучними дорогами та штучними островами, обійшлося в суттєву суму в 20 мільярдів доларів. Лише основний міст коштував 6,92 млрд доларів.

Китайська влада каже, що міст принесе економіці до 10 трильйонів юанів (1,44 трлн доларів), але у Гонконзі в цьому сумніваються.

"Я також не впевнена, як міст зможе окупити вартість експлуатації, якщо ним користуватимуться не так багато машин", - розповіла гонконзький політик китайській службі BBC News Таня Чан.

"Я переконана, що ми ніколи не відіб'ємо вартість його спорудження", - додала вона.

За підрахунками китайської служби BBC News, завдяки платі за проїзд міст приноситиме лише близько 86 млн доларів щороку.

Третина прибутку йтиме лише на витрати для технічного обслуговування мосту.

Критики називають міст непотрібним і задорогим проектом, який не гарантує економічної вигоди.

Інші кажуть, що основна мета мосту - символічна, адже таким чином Гонконг фізично приєднали до материкового Китаю.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.