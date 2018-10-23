У Чорному морі знайшли найстаріший затонулий корабель в ідеальному стані

Копирайт изображения Black Sea MAP/EEF Expeditions Image caption Знайдений корабель датують 400 р. до н.е.

Археологи знайшли на дні Чорного моря корабель, який, на їхню думку, пролежав під водою понад 2400 років.

Дослідники з Британії та Болгарії вважають, що знайдений корабель завдовжки 23 метри - це давньогрецьке торговельне судно.

Його щогла, штурвал та інші частини чудово збереглися на глибині трохи більш ніж 2 км.

Цьому сприяла нестача кисню на такій глибині, завдяки чому органічні матеріали можуть зберігатися тисячі років, кажуть археологи.

"Я ніколи не думав, що таке можливо - корабель лишився неторкнутим, пролежавши під товщею води у 2 кілометри", - розповів професор Джон Адамс, головний дослідник команди проекту морської археології Чорного моря (MAP), що виявила судно.

"Це змінить наше уявлення про кораблебудування та судноплавство стародавнього світу", - заявив професор Адамс.

Корабель як у Одіссея

Археологи вважають, що знайдений корабель, який затонув, був торговельним судном. Раніше таке судно можна було побачити лише на стародавніх грецьких вазах, як наприклад на "Вазі сирен", що зберігається в Британському музеї.

Копирайт изображения Photo12/UIG via Getty Images Image caption Корабель, схожий на знайдений, можна побачити на стародавніх вазах у музеях

На цій вазі, яка датується тим самим періодом, що і знайдений корабель, зображено схоже судно Одіссея.

На вазі герой поеми Гомера зображений прив'язаним до мачти корабля, аби встояти перед піснями сирен.

Невеликий шматочок судна, взятий на вуглецевий аналіз Університетом Саутгемптона, показав, що корабель датується 400 роком до н. е.

Таким чином, було доведено, що це найстаріший затонулий корабель, який залишився у недоторканому стані, відомий людству, кажуть дослідники.

Археологи не мають намірів піднімати судно на поверхню.

Загалом команда, що складається з болгарських та британських морських археологів та науковців, знайшла понад 60 кораблів, що затонули, під час свого трирічного проекту з дослідження глибин Чорного моря.

Серед знахідок проекту - козацькі кораблі XVII століття, римські торговельні судна та корабель з класичного періоду.

За три роки команда дослідила 2 тисячі кв. км морського дна, використовуючи сучасне обладнання, яке раніше застосовували лише нафто- та газовидобудівні компанії.

Проект, команда якого складається з морських археологів та науковців з Британії, Болгарії, Швеції, США та Греції, має на меті дослідити вплив зміни рівня моря в стародавні часи.

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