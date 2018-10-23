Ердоган: вбивство Хашоггі спланували заздалегідь

Копирайт изображения TRT World/Handout via Reuters Image caption На відео з камер спостереження видно, як Хашоггі заходить до консульства Саудівської Аравії. Більше його не бачили

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії спланували заздалегідь, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, звертаючись до членів своєї партії.

Ердоган заявив, що Туреччина зібрала достатньо доказів, які доводять, що журналіста став жертвою "дикого" вбивства, спланованого заздалегідь.

Президент Туреччини назвав важливим кроком те, що Саудівська Аравія визнала факт вбивства у консульстві, і закликав притягти усіх причетних до відповідальності.

Турецька влада раніше заявляла, що має докази, які свідчать про те, що Хашоггі вбили у консульстві 2 жовтня.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала вбивство, але потім визнала, що журналіст загинув під час бійки.

Президент Туреччини закликав Саудівську Аравію відповісти, де знаходиться тіло журналіста і хто віддав наказ про його вбивство.

Він також закликав провести судові процеси щодо 15 саудівських агентів, які прилетіли до Стамбула безпосередньо перед вбивством, в Туреччині.

За словам Ердогана, 15 представників спецслужб Саудівської Аравії прибули до Туреччини трьома різними рейсами за кілька годин або днів до вбивства журналіста. Вони залишили країну майже одразу після інциденту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв розповісти "голу правду" про вбивство журналіста в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Президент Туреччини зробив заяву одночасно з початком конференції з інвестицій у Саудівській Аравії, яку називають "Давос у пустелі".

Через інцидент з журналістом десятки бізнесменів та урядів відмовилися брати участь у заході.

Глави багатьох держав світу засудили вбивство журналіста Washington Post і вимагають ретельного розслідування.

Президент США Дональд Трамп вважає версію Саудівської Аравії правдоподібною. Він заявив виданню USA Today, що на його думку вбивство сталося через те, що "задум пішов не за планом".

Що вже заявляла Туреччина?

Турецька влада вважає, що Хашоггі, відомого критика очільників Саудівської Аравії, вбила команда саудівських агентів незабаром після того, які він увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії, куди він прийшов взяти довідку про розлучення близько трьох тижнів тому.

Правоохоронці стверджують, що мають аудіо- та відеозаписи, які доводять їхні обвинувачення. Турецькі ЗМІ, близькі до уряду, писали про жахливі подробиці вбивства - наприклад, що журналіста почали розчленовувати, поки він був ще живий, вколовши йому якийсь препарат.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Копирайт изображения AFP Image caption Напередодні турецька поліція провела обшуки на парковці у Стамбулі, де знайшли автівку саудівського консульства.

Турецька поліція провела обшук приміщення консульства та резиденції консула Саудівської Аравії, а також в лісі поблизу, куди ймовірно відвезли тіло.

У понеділок турецькі правоохоронці знайшли на підземній парковці у Стамбулі автомобіль, що належить саудівському консульстві. Турецькі ЗМІ також оприлюднили відео з камер спостереження, на якому, як стверджується, співробітники консульства палять документи через день після зникнення Хашоггі.

Телеканал CNN також оприлюднив відео, на якому, як зазначається, саудівський агент виходить з приміщення консульства в одязі Хашоггі з накладною бородою та в окулярах у день вбивства журналіста.

Яка версія Саудівської Аравії?

Версія Саудівської Аравії змінювалася кілька разів.

Спочатку влада стверджувала, що Хашоггі пішов з консульства того ж дня, коли і прийшов.

19 жовтня вони вперше визнали, що журналіст загинув, але заявили, що це сталося під час бійки.

22 жовтня в країні визнала, що Хашоггі вбили, але заявили, що очільники Саудівської Аравії нічого не знали про цю операцію.

"Ті, хто це зробив, діяли поза межами своєї відповідальності, - заявивміністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр в коментарі для Fox News . - Очевидно, що сталася величезна помилка, і що зробило її ще гіршою, то це спроба приховати її".

За його словами, Саудівська Аравія не знає, де знаходиться тіло.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

В рамках розслідування затримано 18 саудівських підданих, повідомив генпрокурор країни.

У зв'язку з цією справою відправлені у відставку заступник начальника розвідки Ахмад аль-Ассірі та Сауд аль-Кахтані, старший помічник спадкового принца Мухаммеда ібн Салман аль-Сауда.

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

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