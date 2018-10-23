У музеї Біблії виставляли підробки "Сувоїв Мертвого моря"

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Американський музей Біблії прибрав з експозиції фрагменти того, що довгий час вважали "Сувоями Мертвого моря". Тести виявили, що манускрипти виявилися підробками.

Музей Біблії у Вашингтоні надіслав 5 із 16 фрагментів на аналіз в Німеччину.

Проте результати аналізу виявили "характеристики, несумісні з давнім походженням", - розповіли у музеї.

Музей, на спорудження якого витратили 500 мільйонів доларів, у 2017 році відкрив християнин-євангеліст та мільярдер Стів Грін.

"Сувої Мертвого моря" - це набір стародавніх рукописів Святого Письма.

Перші з рукописів знайшли в печерах Кумрана на західному березі Мертвого моря в 1947 році. Їх виявив молодий бедуїнський пастух, який шукав загублених овець.

"Прагнення до прозорості"

Тести замовили після того, як біблійні дослідники вивчили 13 раніше не досліджених рукописи музею, і сказали, що існує "висока ймовірність" того, що деякі з них - це сучасні підробки.

Головний куратор музею Джеффрі Клоха розповів, що сподівався, що "тести покажуть інші результати".

Проте він додав: "Це можливість навчити публіку тому, наскільки важливо перевіряти автентичність рідкісних біблійних артефактів, показати наскільки складним є процес їхнього тестування, а також можливість для нас продемонструвати, наскільки ми прагнемо прозорості в роботі".

Це не перший суперечливий момент, пов'язаний із власниками музею.

У минулому році компанія пана Гріна Hobby Lobby заплатила штраф у розмірі 3 мільйони доларів і повернула тисячі предметів після того, як міністерство юстиції США звинуватило її в контрабанді артефактів з Іраку.

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