Лоукост SkyUp запустив продаж квитків. Куди він літатиме?
Українська авіакомпанія SkyUp почала продаж квитків на регулярні рейси.
На сайті лоукосту можна забронювати квитки до Попрада - від 987 грн., а також до Тбілісі, Барселони та Софії - від 1508 грн.
За такими напрямками новий лоукост почне літати з грудня.
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На початку жовтня стало відомо, що SkyUp отримала право літати до 28 країн Європи.
До цього авіакомпанія виконувала лише чартерні рейси.
Перший комерційний рейс перевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського до Хургади.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив раніше ВВС News Україна, що SkyUp виконуватиме також внутрішні регулярні рейси за напрямками: Київ - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Одеса.
Флот цієї авіакомпанії складатиметься з чотирьох літаків. З 2019 року компанія планує мати вже шість бортів, а згодом - 12.
Авіакомпанію SkyUp зареєстрували у червні 2016 року в Києві. Вона є приватною, державні кошти у її створенні не використовуються.
Головний акціонер - ТОВ "ACS-Україна" Тетяни та Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор Join UP!. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький.
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