Лоукост SkyUp запустив продаж квитків. Куди він літатиме?

Копирайт изображения Skyup/Facebook

Українська авіакомпанія SkyUp почала продаж квитків на регулярні рейси.

На сайті лоукосту можна забронювати квитки до Попрада - від 987 грн., а також до Тбілісі, Барселони та Софії - від 1508 грн.

За такими напрямками новий лоукост почне літати з грудня.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUp отримала право літати до 28 країн Європи.

До цього авіакомпанія виконувала лише чартерні рейси.

Перший комерційний рейс перевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського до Хургади.

Копирайт изображения Skyup/Facebook

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив раніше ВВС News Україна, що SkyUp виконуватиме також внутрішні регулярні рейси за напрямками: Київ - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Одеса.

Флот цієї авіакомпанії складатиметься з чотирьох літаків. З 2019 року компанія планує мати вже шість бортів, а згодом - 12.

Авіакомпанію SkyUp зареєстрували у червні 2016 року в Києві. Вона є приватною, державні кошти у її створенні не використовуються.

Головний акціонер - ТОВ "ACS-Україна" Тетяни та Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор Join UP!. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький.

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