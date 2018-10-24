Безглузде пограбування: злодії повернулися через жадібність

Грабіжники заходять в магазин. Власник крамниці просить їх повернутися пізніше, коли виторгу буде більше. Вони йдуть, повертаються, і ...

Схоже на початок анекдоту? Може бути, але для власника крамнички електронних цигарок на околиці бельгійського міста Шарлеруа все було по-справжньому.

Шестеро людей дійсно зайшли в магазин з рішучим наміром його пограбувати.

Але власник крамниці Дідьє виявився винахідливим.

Він запропонував грабіжникам повернутися під вечір, коли в крамниці буде більше грошей.

"Це жарт якийсь. Це, мабуть, найгірші грабіжники в історії Бельгії", - сказав BBC Дідьє.

Він розповів, як довгі 14 хвилин намагався домовитися з ними.

"Спочатку поштовхалися трохи. Вони спробували щось взяти. Але я їм сказав: "Хто ж о третій годині дня магазин грабує! Увечері прийдете, можна дві або три тисячі євро взяти", - говорить Дідьє.

"У поліції, куди я подзвонив, відмовлялися вірити, що вони повернуться".

Проте вони все ж повернулися, і не один раз.

Спочатку вони прийшли о 17:30, за годину до закриття крамниці. Дідьє сказав, що ще не час.

Вони повернулися через годину, о 18:30, коли на невдах вже чекала поліція.

Поліцейські заарештували п'ятьох людей, серед них одного неповнолітнього, одному вдалося втекти.

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