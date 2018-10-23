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Здається, епоха DVD добігає кінця: мережа магазинів John Lewis, один з найбільших ритейлерів Британії, оголосила, що незабаром припинить продавати плеєри, які колись можна було побачити поруч з майже кожним телевізором.

У John Lewis кажуть, що вже незабаром побачити DVD-плеєри у їхніх магазинах буде неможливо: компанія продає залишки останніх партій пристроїв, а нові закуповувати не буде.

Продажі DVD-плеєрів впали на 40% - це пов'язують з тим, що дедалі більша кількість людей переглядає фільми на стрімінгових сервісах на кшталт Netflix і Amazon.

При цьому John Lewis поки що не відмовляється від продажу Blu-ray-плеєрів, які так само можуть зчитувати DVD-диски.

Джилл Хінд, експерт з телебачення в компанії Enders Analysis, каже, що рішення "позбавитися" DVD-плеєрів зумовлене бажанням компанії пропонувати покупцям більш сучасні продукти.

Ціни на DVD-плеєри впали до 26 доларів - приблизно стільки ці пристрої наразі коштують в британських супермаркетах.

Менші компанії, як Argos, продовжать торгувати DVD-плеєрами, проте для John Lewis прибутки з їхньої реалізації стали занадто незначними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption John Lewis - один з найбільших ритейлерів у Великій Британії. Компанія була заснована ще у 1864 році

Хоча ринок онлайн-відеоперегляду зростає і минулого року складав ⅘ усього відеоринку, DVD все ще може користуватися популярністю.

Так, з моменту виходу фільму Крістофера Нолана "Дюнкерк" було продано близько 640 тисяч копій стрічки на DVD і Blu-ray. Діснеївського фільму "Красуня і чудовисько" - 1,5 мільйонів копій.

Представники John Lewis кажуть, що DVD-плеєри - не єдині пристрої, які поступово відходять у минуле.

Так само зменшуються популярність настільних будильників. Через те, що замість них все більше людей використовує смартфони, продажі будильників впали на 16%.

В компанії кажуть, що скоротять їх асортимент на третину.

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