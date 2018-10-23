У центрі Києва автокран протаранив 18 авто: є постраждалі

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У центрі Києва три людини та 18 легкових автомобілів постраждали через те, що в них врізався автокран, повідомляє столична поліція.

Інцидент стався на бульварі Лесі України.

За словами водія автокрана, у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію під час слідства поліція обіцяє перевірити.

На фото поліції видно, як автокран буквально зім'яв декілька авто перед собою.

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Серйозних травм ніхто з постраждалих не отримав.

Три людини поскаржились на ушкодження. Двом з них лікарі надали допомогу на місці ДТП.

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