У центрі Києва автокран протаранив 18 авто: є постраждалі
У центрі Києва три людини та 18 легкових автомобілів постраждали через те, що в них врізався автокран, повідомляє столична поліція.
Інцидент стався на бульварі Лесі України.
За словами водія автокрана, у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію під час слідства поліція обіцяє перевірити.
На фото поліції видно, як автокран буквально зім'яв декілька авто перед собою.
Серйозних травм ніхто з постраждалих не отримав.
Три людини поскаржились на ушкодження. Двом з них лікарі надали допомогу на місці ДТП.
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