Німця, який труїв дитячу їжу, засудили до 12,5 років. Навіщо він це зробив?

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В Німеччині чоловіка, який отруїв їжу, що продавалася в супермаркетах, засудили до 12 з половиною років в'язниці.

54-річний чоловік зізнався в тому, що помістив банки з отруєною їжею на полиці супермаркетів, а потім шантажував керівництво магазинів - вимагав, аби йому заплатили гроші в обмін на інформацію про те, де саме знаходяться підмінені продукти.

Про злочин стало відомо ще минулого року. Об'єктом нападів стали супермаркети міста Фрідріхсхафен, що на півдні Німеччини.

Отруєні банки з їжею містили етиленгліколь. Це токсична речовина без запаху, яка здатна призвести до смерті людини.

Німецьке видання Deutsche Welle пише, що сліди етиленгліколю знайшли одразу у кількох продуктах у кількостях, "достатніх для того, щоб звинуватити чоловіка в замахові на вбивство".

Під час судового засідання, що відбулося в місті Равенсбург у вівторок, обвинувачуваний визнав, що розсилав у мережі супермаркетів електронні листи з погрозами.

Чоловік писав, що отруєна їжа опиниться у супермаркетах по всій Європі, якщо йому не заплатять 13 мільйонів доларів.

При цьому адвокат чоловіка заперечував, що його клієнт мав наміри когось вбити.

Обвинувачуваний також заявив, що страждає від емоційно нестабільного розладу особистості. За його словами, в момент вчинення злочину він вживав алкоголь та знеболювальне.

Така спроба виправдання не спрацювала: психіатр, якого залучили до справи, дійшов висновку, що чоловік усвідомлював свої дії і може нести за них відповідальність.

Минулого року історію про отруєння дитячої їжі широко обговорювали у ЗМІ.

В німецькій прокуратурі назвали "удачею" той факт, що через дії злочинця не постраждала жодна дитина.

У чоловіка є тиждень на те, аби подати апеляцію і оскаржити рішення суду.

Полуниця з голками в Австралії

Схожий скандал цього року трапився в Австралії. У вересні стало відомо, що у місцевих магазинах продається полуниця, всередині якої покупці знаходили металеві голки.

Деякі покупці також повідомляли про гострі предмети, які вони знаходили всередині яблук і бананів.

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Перші голки в полуниці знайшли в австралійському штаті Квінсленд. Згодом ягоди з голками почали траплятися й жителям інших штатів. Загалом відомо майже про 100 повідомлень щодо голки у фруктах.

Згодом поліція затримала першого підозрюваного у справі: ним виявився підліток, який, за версією поліції, підкладав голки у фрукти "заради веселощів".

Однак на цьому розслідування не завершилось: влада продовжує пошук винних і обіцяє виплатити нагороду в розмірі 100 тисяч доларів кожному, хто зможе надати цінну інформацію про зловмисників, які підкладали голки у фрукти.

Ситуація стала серйозною проблемою для компаній, що займаються вирощуванням та продажем полуниці. Через небажання австралійців купувати ці ягоди полуниця псувалася, виробники змушені були ліквідувати великі партії товару.

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