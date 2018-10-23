НАСА знайшла в Антарктиці прямокутний айсберг

Копирайт изображения NASA Image caption Айсберг нещодавно відділився від льодовикового шельфу

НАСА оприлюднила дивовижне фото прямокутного айсберга, що плаває в морі Ведделла в Антарктиді.

Американська космічна агенція зазначила, що гострі кути та подібна поверхня об'єкта означає, що він лише нещодавно відділився від шельфу льоду.

"Ребра" об'єкту все ще гострі, їх не стерли океанські хвилі.

Фото зробили минулого тижня вчені з дослідницького літака НАСА.

Такі об'єкти відомі й навіть мають назву - плитоподібні айсберги.

Вони - пласкі й довгі, утворюються після відділення від льодових шельфів.

Келлі Брунт, гляціолог у НАСА та університеті Меріленду, сказала, що утворення такого айсберга трохи схоже на те, як відколюється ніготь, коли виростає занадто довгим.

"У результаті вони часто мають правильні геометричні форми", - каже вона.

"Що робить незвичним саме цей айсберг, так це те, що він виглядає майже як квадрат", - додала Келлі Брунт.

Цей айсберг приплив із крижаного шельфу Ларсен C на Антарктичному півострові.

Складно сказати точно, наскільки великий айсберг. Але експерти заявили, що він, ймовірно, більше 1,6 км по діагоналі.

І, як й у всіх айсбергів, частина, яка видніється на поверхні, це лише невелика частка. У цьому випадку - близько 10%.

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