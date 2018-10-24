Instagram популярніший за Snapchat серед підлітків США - дослідження

Копирайт изображения GETTY IMAGES/SNAP/FACEBOOK Image caption Опитування Piper Jaffray вперше за останні роки назвало Instagram популярнішим за Snapchat

Instagram обійшов Snapchat і став найбільш популярним додатком для соціальних мереж серед підлітків у США, говориться у дослідженні.

Загалом в ході проведення дослідження опитали 8 600 підлітків.

Дослідження провели на замовлення інвестиційного банку Piper Jaffray, який двічі на рік публікує звіт про звички так званого покоління Z.

У звіті зазначено, що 85% учасників опитування використовували Instagram принаймні один раз на місяць у порівнянні з 84% для Snapchat.

Але місця у рейтингу помінялись, коли підлітків запитали, яку соцмережу вони вважають кращою.

46% опитаних назвали Snapchat "улюбленою соціальною платформою", тоді як Instagram вибрали 32%.

Цей показник може надати впевненості Евану Шпігелю та іншим керівникам материнської фірми Snap, які працюють над тим аби повернути користувачів платформи, після непопулярних змін у дизайні додатку.

Але саме показник залученості користувачів популярніший у заголовках ЗМІ, і це загрожує створенням видимості, що Snapchat знаходиться у занепаді.

У серпні Snap повідомила, що вперше число людей, які використовують її сервіс щоденно, зменшилось.

А 11 жовтня її акції подешевшали до рекордно низького рівня після того, як один аналітик стверджував, що у компанії "закінчуються гроші".

Копирайт изображения SNAP Image caption До нових функцій Snapchat належить можливість виконувати пошук в Amazon, навівши камеру телефону на об'єкт, який знаходиться поруч.

Instagram же навпаки купається у грошах завдяки своїй популярності у маркетологів.

"Instagram продовжує демонструвати домінування у сфері продажу, оскільки підлітки переважно віддають перевагу брендам, які виходять на них через Instagram ніж через інші канали", - йдеться в доповіді Piper Jaffray.

Сьогодні є, завтра немає

Додавання в Instagram, який належить компанії Facebook, такої функції як Stories у серпні 2016 року різко підвищило популярність соцмережі серед підлітків.

Відеоролики та фотографії, які самі видаляються через 24 години, ввели лише після того, як подібна функція вже була популяризована Snapchat.

За даними Instagram, понад 400 мільйонів людей кожен день використовують цю функцію, що удвічі більше, ніж денна кількість користувачів Snapchat.

Копирайт изображения Instagram Image caption До Instagram додали Stories у вигляді слайд-шоу у 2016 році

"До Instagram долучиться понад 12 мільйонів нових користувачів (у США) цього року, що вдвічі більше ніж до будь-якої іншої соціальної мережі", - написала Рімма Катс з агентства eMarketer у звіті, оприлюдненому на початку цього тижня.

"І хоча Facebook, Snapchat та Instagram мають функцію Stories, саме Instagram Stories будуть особливо успішними у залучені нових користувачів", - додає вона.

Доповідь Piper Jaffray вийшла слідом за аналогічним, але меншим за охопленням опитуванням, проведеним Pew Research Center раніше цього року.

З 750 підлітків у США, яких опитали у квітні, 72% сказали, що використовували Instagram у порівнянні з 69%, які заявили, що використовують Snapchat.

У Великій Британії медіарегулятор Ofcom публікує два дослідження настроїв - одне охоплює людей віком від 16 до 24 років, а інше - 12-15 років.

Останні дані для обох вікових груп показують, що Snapchat має невелику перевагу над Instagram, коли йдеться про частоту використання.

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