Радник з нацбезпеки США: Трамп буде радий зустрітись з Путіним у Парижі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радник Трампа сказав, що готовий відповісти на запитання Путіна

Дональд Трамп буде радий зустрітись Володимиром Путіним у Парижі, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту до Москви.

Візит проходить на тлі заяви Дональда Трампа про плани США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Перед зустріччю з Путіним Болтон сказав BBC, що не бачить загрози в очікуваному виході США з договору, підписаного у 1987 році.

Російський президент під час зустрічі з Болтоном заявив, що "іноді дивно бачити, як Сполучені Штати вдаються щодо Росії до абсолютно нічим не спровокованих кроків, які ми не можемо назвати дружніми".

З іншого боку, він запропонував "продовжити прямий діалог" з Трампом на полях міжнародних самітів, які відбудуться найближчим часом.

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Підписаний США і СРСР у 1987 році

Заборонив усі ядерні та неядерні ракети малого та середнього радіуса дії, крім ракет, які запускають з поверхні води

До 1991 року знищили майже 2 700 ракет

"Ну, наприклад, в Парижі. Звичайно, якщо американська сторона зацікавлена в цих контактах", - пояснив він.

На це Болтон відповів, що Трампу "буде дуже приємно зустрітися з вами в Парижі на полях цієї міжнародної зустрічі, про яку ви говорили".

11 листопада в Парижі пройдуть заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Путін і Трамп - серед лідерів держав, запрошених на урочистості.

Путін сказав, що хотів би поговорити з Болтоном не тільки як з радником Трампа, а і як з фахівцем у сфері роззброєння.

Болтон сказав, що готовий відповісти на питання Путіна, але зауважив, що "оливкової гілки з собою не привіз", цитує його "Інтерфакс".

Болтон - BBC: "Риторика перегріта"

У неділю президент США заявляв, що Росія порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

"Росія порушила угоду. Вони порушують її багато років. Я не знаю, чому президент (Барак Обама) не вів про це переговорів або не вийшов (з договору про ліквідацію ракет)", - заявив Дональд Трамп.

У 2014 році президент Обама звинуватив Росію в порушенні умов договору після того, як вона нібито випробувала крилату ракету наземного базування.

Вважається, що тоді президент США вирішив не відмовлятися від договору під тиском європейських лідерів, які заявили, що такий крок може знову запустити гонку озброєнь.

Заява Трампа викликала міжнародний резонанс і хвилю критики. Однак у розмові з BBC Болтон зазначив, що не бачить у цьому ніяких загроз.

Відповідаючи на запитання кореспондента BBC Сари Рейнсфорд, чи є ризик повернення гонки озброєнь і чи не вважає він це небезпечним кроком, радник Трампа відповів: "Я вважаю, що риторика перегріта".

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок вранці Болтон обговорив питання виходу США з договору з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу

Болтон нагадав, що він приїжджав до Москви майже 17 років тому в період виходу США з договору щодо обмеження протиракетних озброєнь. "Ми чули багато подібних заяв, але ми вийшли (з договору), і зараз ми більш безпечна країна, ніж тоді", - зазначив він.

На питання, як російське керівництво реагує на наміри США вийти з договору про обмеження ракетних озброєнь, радник президента США відповів: "Ми обговорювали (це питання), і, як я і говорив, міністр оборони Шойгу розуміє, що в глобальному контексті це двосторонній договір часів Холодної війни, але технології змінилися, геостратегічна реальність змінилася, і нам потрібно мати це на увазі".

У чому суть Договору?

Угода про ракети середньої та малої дальності, підписана президентами Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим у Вашингтоні, стала основою для ліквідації сотень ядерних боєзарядів.

Копирайт изображения AFP Image caption Горбачов і Рейган підписали Договір у 1987 році

Під скорочення потрапили ракети з дальністю ураження від 500 до 1000 км і від 1000 до 5500 км.

До травня 1991 року договір повністю виконали.

У СРСР ліквідували 1 752 балістичні та крилаті ракети наземного базування, у США - 859.

США вважають, що нові російські крилаті ракети, які здатні нести ядерні заряди, порушують договір. Росія це заперечує.

Інші ядерні держави, в тому числі Китай, не підписували договору.

Крім США і пострадянської Росії, положення договору виконувала низка країн Східної Європи та колишніх радянських республік, серед яких Україна, доки ці держави не знищили всі запаси ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєзаряди.

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