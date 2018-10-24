Справа Фірташа: чи відкрив суд ЄС шлях для його екстрадиції до США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дмитро Фірташ став на крок ближчим до екстрадиції

24 жовтня суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може визначити долю екстрадиції до США з Австрії українського олігарха Дмитра Фірташа.

Захист Дмитра Фірташа також підтвердив ВВС News Україна, що суд ЄС схвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадиції українського бізнесмена.

Сам текст документу вже можна переглянути на сайті суду.

Ще 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дійшов висновку про допустимість екстрадиції та карного переслідування українського бізнесмена Дмитра Фірташа на вимогу США.

Проте у грудні 2017 року найвищий суд країни - Верховний - вирішив розглянути апеляцію українського олігарха про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.

У 2017 році ця ж австрійська інстанція звернулася до суду Європейського Союзу, щоб той вказав, чи можуть застосовуватись норми Хартії ЄС з прав людини під час апеляційних розглядів у Австрії. Від рішення суду у цій справі залежить, зокрема, і подальший перебіг справи Фірташа.

Справа у тому, що зазвичай адвокати, захищаючи своїх клієнтів, посилаються на Європейську конвенцію з прав людини і основних свобод, тоді як відсилка до Хартії ЄС спантеличила австрійське судочинство. При цьому саме звернення, адресоване до суду ЄС, не пов'язане зі справою Дмитра Фірташа, там ідеться про трьох інших бізнесменів. Але захисники пана Фірташа використали цю ситуацію у своїй апеляції до Верховного суду Австрії і також послались на норми Хартії ЄС з прав людини, що дозволило затягнути екстрадицію на понад рік.

24 жовтня Суд ЄС фактично вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, по якій уже є рішення, якщо одна зі сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС.

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У Верховному суді Австрії у грудні 2017 року повідомляли, що виконання рішення суду про припустимість екстрадиції Фірташа до США призупинене до того, як суд ЄС надасть роз'яснення.

Після рішення суду ЄС і майбутньої ухвали Верховного суду Австрії остаточне слово про екстрадицію пана Фірташа до США має федеральний міністр юстиції.

Ще на початку жовтня адвокат Дмитра Фірташа, екс-прокурор США Ден Вебб поінформував суддю Північного округу штату Іллінойс Ребекку Паллмаєр, яка розглядає справу Фірташа у США, про думку австрійських юристів українського бізнесмена.

Він написав судді, що після вердикту суду ЄС Верховний суд Австрії може швидко вирішити справу їхнього клієнта.

Пан Вебб також припустив, що Дмитро Фірташ може швидко зіштовхнутись з екстрадицією до США після рішення суду ЄС.

Про потужність команди захисників Дмитра Фірташа яскраво свідчить те, що у США його захистом займається екс-прокурор (Ден Вебб), а у Австрії - екс-міністр юстиції Дітер Бемдорфер.

Реакція адвокатів

Австрійські адвокати Дмитра Фірташа вже відреагували на рішення суду ЄС.

У їхній заяві йдеться, що юридичне питання, яке розглядав суд ЄС, напряму не стосувалося правової ситуації Дмитра Фірташа, але там йшлося про обов'язковість врахування Хартії ЄС з прав людини під час розгляду апеляційних справ в Австрії, зокрема і у випадку їхнього клієнта. І в цьому плані суд ЄС ухвалив негативне для захисту рішення.

Хоча, як стверджує захист, рішення суду ЄС не забороняє Верховному суду посилатись на Хартію ЄС та залишає це на розсуд кожної країни Євросоюзу.

"Після рішення суду ЄС очікуємо, що розпочнеться розгляд подання нашого клієнта до Верховного суду Австрії. Коли варто чекати на рішення Верховного суду - це питання дуже спекулятивне і прогнозувати цього ми не можемо", - йдеться у заяві.

Наостанок адвокати заявили, що залишаються впевненими у юридичній позиції свого клієнта та успішності їхньої апеляції.

Кількарічні судові спори

Ще 12 березня 2014 року Дмитра Фірташа затримали в Австрії через запит міністерства юстиції США.

Відомство звинувачувало українського бізнесмена у хабарі у 18,5 млн доларів для того, аби отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у США. Справа стосується подій майже десятирічної давності.

У цій справі проходять шестеро людей, серед яких - індійський парламентар, угорський, індійський та шри-ланкійський підприємці.

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За версією слідства, підозрювані підкупили індійських чиновників, щоб отримати дозвіл на розробку титанової шахти в індійському штаті Андхра-Прадеш.

Пан Фірташ категорично відкидає такі звинувачення. Його захист наполягає, що справа має політичні мотиви і заперечує вину підзахисного.

Суд в Австрії майже одразу звільнив пана Фірташа під заставу у 125 млн євро з умовою, що він не залишатиме країну.

Вже 30 квітня 2015 року австрійський суд нижчої інстанції відмовив у видачі бізнесмена до США.

Але в листопаді 2016 року прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення, а вже 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про допустимість екстрадиції та карного переслідування українського бізнесмена Дмитра Фірташа на вимогу США.

Проте вже у грудні 2017 року стало відомо, що Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію Дмитра Фірташа і призупинити процедуру екстрадиції.

Тоді ж пролунала заява, що Верховний суд чекатиме роз'яснення від суду Європейського Союзу.

Паралельно із запитом на екстрадицію з боку США з проханням видати бізнесмена звернулися й іспанські правоохоронці. У листопаді 2016 року антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила пана Фірташа в розшук у рамках розслідування справи про відмивання здобутих незаконним шляхом коштів.

У рамках цієї справи австрійські правоохоронці затримали пана Фірташа одразу ж після судового засідання 21 лютого 2017 року, коли Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про допустимість його екстрадиції на вимогу США.

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Як заявляв тоді речник земельного суду Відня, австрійська прокуратура дуже довго не передавала суду іспанський ордер. І зробила це тільки ближче до розгляду апеляції на екстрадицію до США, що деякі експерти розцінили як "страховку" на випадок судової перемоги бізнесмена.

Попри все, як вказував адвокат Дмитра Фірташа Ленні Девіс, вже 19 грудня 2017 року австрійський суд відмовив в екстрадиції Дмитра Фірташа за іспанським запитом.

Справа у США

У Чикаго суддя Ребекка Паллмаєр продовжує розглядати справу "США проти Дмитра Фірташа, Андреаса Кноппа та інших".

Однією із стратегій захисту Дмитра Фірташа, до якого долучився екс-прокурор США Ден Вебб, було домогтись закриття справи ще до екстрадиції. Один з аргументів захисників - непідсудність в американському суді справ щодо можливих хабарів, які начебто давали в Індії.

В будь-якому разі Ден Вебб у листуванні з суддею у справі припускає, що після рішення суду ЄС від 24 жовтня їхній клієнт дуже швидко може зіткнутись з екстрадицією за океан.

Хоча нинішня справа у США щодо Фірташа стосується можливого давання хабарів у Індії, ЗМІ у світлі суду щодо бізнесмена згадують і процес над колишнім радником Дональда Трампа Полом Манафортом.

Зокрема, видання Guardian нагадувало про можливі минулі тісні стосунки Дмитра Фірташа та Пола Манафорта.

Пан Манафорт майже десять років працював на команду пана Януковича в Україні та міг мати якісь зв'язки з Дмитром Фірташем.

Зокрема, у судовому позові від 2011 року у США Юлія Тимошенко вказала на спільні проекти у нерухомості Манафорта та пана Фірташа.

З іншого боку, багато експертів згадували про скандал навколо можливих бізнесових стосунків у сфері газу Дмитра Фірташа з бізнесменом Семеном Могилевичем, якого давно розшукують правоохоронні органи США.

Тож експерти вже роблять припущення, чи може пан Фірташ щось розповісти слідчим не тільки в історії з корупцією в Індії.

Бізнес Фірташа

Дмитро Фірташ є одним з найвідоміших бізнесменів України. Донедавна він також вважався ключовим гравцем на ринку газу у Східній Європі.

У 2015 році Forbes оцінював його статки у 270 мільйонів доларів.

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Дмитро Фірташ раніше був одним з учасників компанії "Росукренерго", яка займалася постачанням російського газу до України.

Зараз він керує групою компаній DF Group, яка володіє низкою хімічних підприємств. Також у нього є значні активи у гірничій промисловості.

Дмитро Фірташ - співвласник одного з найрейтинговіших телеканалів України - "Інтера".

У парламенті фракцію "Опозиційного блоку" очолює давній соратник пана Фірташа Юрій Бойко, а також працюють кілька депутатів, які вважаються його прибічниками. Один із лідерів "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін також є соратником пана Фірташа.