У поштовій скриньці мільярдера Сороса знайшли вибухівку
Підозрілий пакет, який знайшли в поштовій скриньці в будинку бізнесмена і мільярдера Джорджа Сороса, містив вибуховий пристрій, підтвердила поліція Нью-Йорка.
Предмет знайшов у понеділок працівник пана Сороса, який відніс його до скверу неподалік, де його пізніше підірвали офіцери загону саперів.
Інцидент розслідує Об'єднана оперативна група з боротьби з тероризмом ФБР.
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Пан Сорос є об'єктом частої критики з боку груп правих поглядів через його підтримку ліберальних ідей.
Що трапилось?
Як повідомляється, пан Сорос не перебував у своєму будинку в місті Бедфорд в окрузі Вестчестер під час інциденту.
"Співробітник резиденції відкрив пакет і побачив те, що виглядало як вибуховий пристрій", - повідомив New York Times офіцер поліції Бедфорда.
Чиновники кажуть, що дзвінок про підозрілий пакет надійшов до поліції приблизно о 15:45 за місцевим часом у понеділок.
Прибувши на місце, правоохоронці виявили пристрій, який, як підтвердила пізніше поліція, містив вибухівку у вигляді порошку і "мав компоненти" бомби.
Тоді пристрій вирішили підірвати на місці, повідомляє поліція.
ФБР написало у Twitter, що розслідує цей інцидент.
Хто такий Джордж Сорос?
88-річний угорсько-американський бізнесмен заробив свій статок завдяки вмілим фінансовим спекуляціям.
Він витратив мільярди доларів на фінансування проектів на підтримку прав людини та ліберальних демократичних ініціатив у всьому світі. Сорос є великим донором Демократичної партії США.
Раніше він підтримував президентські передвиборчі кампанії Барака Обами та Хілларі Клінтон і назвав президента США Дональда Трампа "самозванцем".
Прихильники теорій змов та деякі веб-сайти в США звинувачують пана Сороса у таємній організації низки недавніх подій в американській та світовій політиці.
Вони стверджували, що він був залучений до вербування людей для жіночого маршу проти Тампа і навіть організував насильство в Шарлотсвіллі, щоб підірвати репутацію правого крила у політиці США.
Пан Сорос також став політичною ціллю у всьому світі для націоналістів і популістів, які зображають його як майстра-маніпулятора демократії.
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