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Президент США Дональд Трамп розкритикував поведінку Саудівської Аравії через вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

Він додав, що той, хто стоїть за змовою, "повинен мати великі проблеми".

Державний секретар Майк Помпео невдовзі повідомив, що США "покарають відповідальних осіб", зокрема скасують візи 21 підозрюваного.

"Від початку їхня ідея була дуже погана, її погано втілили в життя, а спроба все приховати була найгіршою в історії спробою замести сліди", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

"Хто б не стояв за цією ідеєю, гадаю, зараз повинен мати великі проблеми. І вони мусять мати великі проблеми", - переконаний американський президент.

На прес-конференції Помпео заявив, що Трамп "не радий ситуації".

"Ми дуже чітко даємо зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть миритися з цим жорстоким вчинком, коли шляхом насильства змусили до мовчання журналіста Хашоггі", - сказав він.

Помпео також пообіцяв, що США вивчить ситуацію через власні джерела, в тому числі вивчить роль у злочині спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

За його словами, США розглядає можливість запровадити санкції щодо осіб, яких підозрюють в причетності до вбивства Хашоггі.

Вбивство Хашоггі: основні версії

Турецька влада вважає, що Хашоггі, відомого критика очільників Саудівської Аравії, вбила команда саудівських агентів незабаром після того, які він увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії, куди він прийшов взяти довідку про розлучення близько трьох тижнів тому.

Правоохоронці стверджують, що мають аудіо- та відеозаписи, які доводять їхні обвинувачення. Турецькі ЗМІ, близькі до уряду, писали про жахливі подробиці вбивства - наприклад, що журналіста почали розчленовувати, поки він був ще живий, вколовши йому якийсь препарат.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Версія Саудівської Аравії змінювалася кілька разів.

 Спочатку влада стверджувала, що Хашоггі пішов з консульства того ж дня, коли і прийшов.

 19 жовтня вони вперше визнали, що журналіст загинув, але заявили, що це сталося під час бійки.

 22 жовтня в країні визнала, що Хашоггі вбили, але заявили, що очільники Саудівської Аравії нічого не знали про цю операцію.

У вівторок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має докази, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі спланували заздалегідь.

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