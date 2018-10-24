У Римі під фанатами російського ЦСКА обвалився ескалатор: постраждали українці

Копирайт изображения VIGILI DEL FUOCO

У Римі на станції метро Repubblica обвалився ескалатор. Постраждали 30 людей, в тому числі 15 вболівальників московського футбольного клубу ЦСКА та четверо українців, повідомили у посольстві Росії в Італії.

Російські інформаційні агентства уточнюють з посиланням на представника посольства, що всього до лікарні потрапило 15 вболівальників, але п'ятьох вже виписали.

Три людини отримали особливо сильні травми. Всі вони в лікарні "Умберто І".

Російські інформаційні агентства також повідомляють, що серед постраждалих на ескалаторі було четверо громадян України. Їм також надали медичну допомогу.

Копирайт изображения AFP

Керівник департаменту консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич підтвердив BBC News Україна цю інформацію.

"Постраждалі у метро в Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих", - зазначив пан Кирилич.

Вболівальники прямували на Олімпійський стадіон на матч ЦСКА з "Ромою".

Видання La Repubblica пише, що серед тих, хто постраждав на ескалаторі, в тяжкому стані п'ятеро, один потерпілий втратив частину стопи.

Копирайт изображения AFP

За інформацією газети, вболівальники ЦСКА співали і стрибали на ескалаторі.

Фотографії з місця події опублікувала пожежна служба Риму на своїй сторінці в Twitter.

На відео з соціальних мереж видно, як ескалатор, на якому стоїть багато пасажирів, рухається вниз з великою швидкістю, і люди починають падати один на одного.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.