У Києві заборонено продавати алкоголь вночі: які відтепер правила

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З середи продаж алкоголю в Києві заборонено з 23:00 до 10:00.

Відповідне рішення Київради від 27 вересня було опубліковано в газеті "Хрещатик".

Цим документом у вказаний час обмежується продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також столових вин та пива (крім безалкогольного).

Заборона не розповсюджується на кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування, що мають відповідну ліцензію.

Міська влада рекомендує Нацполіції та іншим відповідальним органам активізувати роботу, щоб проконтролювати виконання цього рішення, а також не допустити розпивання алкоголю у громадських місцях.

Якщо заклади, що мають ліцензію на продаж алкоголю, будуть порушувати припис, Київрада доручає відповідальним органам рекомендувати позбавляти такі заклади ліцензії.

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