В уряді Італії кажуть, що ескалатор в Римі обвалили п'яні росіяни: що сталося насправді

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Провину за аварію на ескалаторі в Римі, через яку постраждали приблизно 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА, в тому числі четверо українців, віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні поклав на самих фанатів.

"Мені здається, там були десятки п'яних псевдовболівальників російської команди, які створили безлад. А ескалатори зроблені не для того, щоб на них стрибали", - заявив Сальвіні в ефірі радіостанції RTL.

Російські вболівальники наполягають, що ніяких стрибків на ескалаторі не було.

Фанат, якому додзвонився російський коментатор Володимир Стогніенко, сказав, що вони дійсно співали на ескалаторі, але не стрибали.

Тієї ж версії дотримуються також росіяни, опитані італійськими виданнями.

"Ніколи! Росіяни не стрибають", - сказав один з російських вболівальників виданню Corriere della Sera.

"Не стрибали", - сказала ще одна росіянка, що перебувала на ескалаторі, інформагентству ANSA.

Російське посольство в Римі також наполягає, що всі госпіталізовані вболівальники були тверезі. Постраждалі, які відмовилися від госпіталізації, але звернулися в посольство, дипломатам також "здалися тверезими".

Що сталося в Римі?

Інцидент з ескалатором стався о 19:00 за місцевим часом, коли вболівальники їхали на Олімпійський стадіон в Римі на матч ЦСКА та ФК "Рома".

На відеозаписі, що оприлюднили італійські ЗМІ, видно, як ескалатор раптом різко прискорюється, і фанати, що скупчились на сходинках, падають один на одного.

На фотознімках з місця події видно, що кілька нижніх сходинок ескалатора повністю зруйновані.

"Я щойно бачила сцену з апокаліпсиса. Один з ескалаторів, які працювали на спуск, в одному метрі від мене почав різко прискорюватися, ніби він збожеволів", - цитує очевидця події газета Repubblica.

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В результаті до лікарні потрапили 15 вболівальників ЦСКА. Троє були у важкому стані, двом знадобилася операція.

Також постраждали четверо громадян України, їм надали медичну допомогу.

Станцію метро тимчасово закрили.

Ескалатор був новим

Співробітник транспортної компанії Atac розповів виданню Messaggero, що ескалатори в римському метро проходять щомісячну ретельну перевірку.

"Технічний термін експлуатації ескалатора - близько 30 років, а ескалатор на станції Repubblica відносно новий, йому менш як 10 років", - зазначає він.

Інший співробітник компанії розповів виданню, що за 40 років роботи в громадському транспорті Риму він ні разу не бачив таких інцидентів.

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