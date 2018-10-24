В уряді Італії кажуть, що ескалатор в Римі обвалили п'яні росіяни: що сталося насправді
Провину за аварію на ескалаторі в Римі, через яку постраждали приблизно 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА, в тому числі четверо українців, віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні поклав на самих фанатів.
"Мені здається, там були десятки п'яних псевдовболівальників російської команди, які створили безлад. А ескалатори зроблені не для того, щоб на них стрибали", - заявив Сальвіні в ефірі радіостанції RTL.
Російські вболівальники наполягають, що ніяких стрибків на ескалаторі не було.
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Фанат, якому додзвонився російський коментатор Володимир Стогніенко, сказав, що вони дійсно співали на ескалаторі, але не стрибали.
Тієї ж версії дотримуються також росіяни, опитані італійськими виданнями.
"Ніколи! Росіяни не стрибають", - сказав один з російських вболівальників виданню Corriere della Sera.
"Не стрибали", - сказала ще одна росіянка, що перебувала на ескалаторі, інформагентству ANSA.
Російське посольство в Римі також наполягає, що всі госпіталізовані вболівальники були тверезі. Постраждалі, які відмовилися від госпіталізації, але звернулися в посольство, дипломатам також "здалися тверезими".
Що сталося в Римі?
Інцидент з ескалатором стався о 19:00 за місцевим часом, коли вболівальники їхали на Олімпійський стадіон в Римі на матч ЦСКА та ФК "Рома".
На відеозаписі, що оприлюднили італійські ЗМІ, видно, як ескалатор раптом різко прискорюється, і фанати, що скупчились на сходинках, падають один на одного.
На фотознімках з місця події видно, що кілька нижніх сходинок ескалатора повністю зруйновані.
"Я щойно бачила сцену з апокаліпсиса. Один з ескалаторів, які працювали на спуск, в одному метрі від мене почав різко прискорюватися, ніби він збожеволів", - цитує очевидця події газета Repubblica.
В результаті до лікарні потрапили 15 вболівальників ЦСКА. Троє були у важкому стані, двом знадобилася операція.
Також постраждали четверо громадян України, їм надали медичну допомогу.
Станцію метро тимчасово закрили.
Ескалатор був новим
Співробітник транспортної компанії Atac розповів виданню Messaggero, що ескалатори в римському метро проходять щомісячну ретельну перевірку.
"Технічний термін експлуатації ескалатора - близько 30 років, а ескалатор на станції Repubblica відносно новий, йому менш як 10 років", - зазначає він.
Інший співробітник компанії розповів виданню, що за 40 років роботи в громадському транспорті Риму він ні разу не бачив таких інцидентів.
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