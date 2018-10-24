Гройсман: до кінця сезону ціни на газ вже не зростатимуть

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Ціни на газ для населення не будуть більше зростати до кінця опалювального сезону 2018/2019 років, заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Заплановане тільки одне підвищення від 1 листопада, яке було погоджене раніше.

"Я чув про те, що починають говорити, що або в цьому році, або цього опалювального сезону ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%", - сказав прем'єр під час презентації звіту уряду за 9 місяців 2018 року.

Він відкинув таку інформацію.

"Ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде зростати", - підкреслив пан Гройсман.

За його словами, програма субсидій має допомогти тим, хто не має коштів на оплату комуналки. Прем'єр додав, що країна накопичила достатньо газу у сховищах для проходження опалювального сезону.

Підвищення з листопада

Уряд підняв ціну на газ для населення з 1 листопада цього року на 23,5%.

Таке рішення довелось ухвалити через вимоги МВФ, твердять у Кабміні. Хоча така умова була чітко зафіксована у Меморандумі про співпрацю з Фондом як зобов'язання України.

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"Більше року ми вели перемовини з МВФ, аби зняти з порядку денного питання підвищення цін на газ для населення. Але, як ми всі розуміємо, не все в наших силах", - пояснив пан Гройсман на засіданні уряду 19 жовтня.

Він додав що, перемовини з МВФ розпочиналися з цифри у 60%: "Але ми знайшли інший підхід, ціни на газ з 1 листопада зростуть тільки на 23,5%".

До цього часу тариф на газ для населення регулює постанова уряду, в якій зафіксована ціна 6 958 грн гривень за тисячу кубів. Її ухвалили ще у березні 2017 року.

Постанова передбачала, що вже з осені 2017 року буде встановлена нова ціна на газ для населення, проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення немає.

Після цього уряд лише продовжував дію постанови.

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