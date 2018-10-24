Уряд розповів, як зростуть тарифи на тепло і гарячу воду

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Тарифи на опалення та гарячу воду можуть зрости на 16%, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Після засідання уряду він повідомив журналістам, що підвищення ціни на газ набуде чинності з 1 листопада, проте перерахунок тарифів на гарячу воду та опалення відбудеться пізніше.

За його словами, нові тарифи можуть ввести "не раніше 1 грудня".

Відповідаючи на запитання, на скільки можуть зрости тарифи, урядовець повідомив свої власні розрахунки з цього приводу.

"Я не Національна комісія з регулювання комунальних тарифів, але враховуючи те, що приблизно 70% у тарифі на тепло і гарячу воду це тарифи на газ, за моїми підрахунками це (підвищення) має бути 16%", - сказав пан Рева.

Він підкреслив, що наразі 4,2 мільйона українських домогосподарств отримують субсидію.

При цьому 2,5 мільйони сімей, які отримували субсидію минулого року, не звернулись за її отриманням на цей опалювальний період.

Більше підвищень не буде... поки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у середу заявив, що після підвищення цін на газ для населення на 23,5% з 1 листопада, інших підвищень цього опалювального сезону не буде.

Рішення про підвищення цін на газ довелось ухвалити через вимоги МВФ, заявили тоді у Кабміні. Хоча така умова була чітко зафіксована у Меморандумі про співпрацю з Фондом як зобов'язання України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прем'єр запевняє, що цього опалювального сезону ціни на газ зростуть тільки раз

"Більше року ми вели перемовини з МВФ, аби зняти з порядку денного питання підвищення цін на газ для населення. Але, як ми всі розуміємо, не все в наших силах", - пояснив пан Гройсман на засіданні уряду 19 жовтня.

Він додав що, перемовини з МВФ розпочиналися з цифри у 60%: "Але ми знайшли інший підхід, ціни на газ з 1 листопада зростуть тільки на 23,5%".

До цього часу тариф на газ для населення регулює постанова уряду, в якій зафіксована ціна 6 958 грн гривень за тисячу кубів. Її ухвалили ще у березні 2017 року.

Постанова передбачала, що вже з осені 2017 року буде встановлена нова ціна на газ для населення, проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення немає.

Після цього уряд лише продовжував дію постанови.

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