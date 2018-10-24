"Вибуховий пристрій" надіслали подружжю Клінтонів та Обамі

  • 24 жовтня 2018
Обама та Клінтони Копирайт изображения Getty Images

Посилки, схожі на вибухові пристрої, надіслали колишньому президенту США Бараку Обамі та колишньому державному секретарю США Гілларі Клінтон, повідомляє Секретна служба США у середу.

Згідно із заявою, перший пакунок знайшли увечері 23 жовтня. Його відправили на ім'я пані Клінтон.

"Рано вранці, 24 жовтня 2018 року, другий пакет, надісланий у резиденцію колишнього президента Барака Обами, перехопили працівники Секретної служби у Вашингтоні, округ Колумбія", - сказано в заяві.

"Обидва пакунки перехопили до того, як їх доставили до місця призначення".

New York Times повідомляє, що перший пристрій виявив технік, який просвічує сканером пошту, що приходить до дому Клінтонів у Чепакві за 65 км на північ від Нью-Йорка.

Було не відразу зрозуміло, де саме знайшли підозрілі пакети.

ФБР в Нью-Йорку заявило, що вони знають про підозрювані посилки та допомагають у проведенні розслідування.

Не перша бомба в пошті

Копирайт изображения Getty Images
Image caption До цього вибуховий пристрій надсилали в резиденцію Джорджа Сороса

Інцидент з посилками колишнім високопосадовцям США сталася через два дні після того, як бомбу надіслали до будинку філантропа, ліберала та фінансиста Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка.

Пані Клінтон брала участь у виборах президента у 2016 році від Демократичної партії США.

Раніше пан Сорос підтримував президентські передвиборчі кампанії Барака Обами та Гілларі Клінтон і назвав президента США Дональда Трампа "самозванцем".

Він є великим донором Демократичної партії США.

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