"Вибуховий пристрій" надіслали подружжю Клінтонів та Обамі

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Посилки, схожі на вибухові пристрої, надіслали колишньому президенту США Бараку Обамі та колишньому державному секретарю США Гілларі Клінтон, повідомляє Секретна служба США у середу.

Згідно із заявою, перший пакунок знайшли увечері 23 жовтня. Його відправили на ім'я пані Клінтон.

"Рано вранці, 24 жовтня 2018 року, другий пакет, надісланий у резиденцію колишнього президента Барака Обами, перехопили працівники Секретної служби у Вашингтоні, округ Колумбія", - сказано в заяві.

"Обидва пакунки перехопили до того, як їх доставили до місця призначення".

New York Times повідомляє, що перший пристрій виявив технік, який просвічує сканером пошту, що приходить до дому Клінтонів у Чепакві за 65 км на північ від Нью-Йорка.

Було не відразу зрозуміло, де саме знайшли підозрілі пакети.

ФБР в Нью-Йорку заявило, що вони знають про підозрювані посилки та допомагають у проведенні розслідування.

Не перша бомба в пошті

Копирайт изображения Getty Images Image caption До цього вибуховий пристрій надсилали в резиденцію Джорджа Сороса

Інцидент з посилками колишнім високопосадовцям США сталася через два дні після того, як бомбу надіслали до будинку філантропа, ліберала та фінансиста Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка.

Пані Клінтон брала участь у виборах президента у 2016 році від Демократичної партії США.

Раніше пан Сорос підтримував президентські передвиборчі кампанії Барака Обами та Гілларі Клінтон і назвав президента США Дональда Трампа "самозванцем".

Він є великим донором Демократичної партії США.

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