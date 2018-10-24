Копирайт изображения EPA Image caption Люди по всій країні вибудовувалися в черги, аби придбати лотерейний квиток

В США розіграли рекордний джекпот у розмірі 1,6 мільярда доларів. Це найбільша сума виграшу в історії американських лотерей.

Вже відомо, що принаймні один квиток з виграшною комбінацією цифр придбали у Південній Кароліні.

Якщо виявиться, що виграшні квитки придбали кілька людей, то загальну суму виграшу порівну розділять між ними.

Переможною комбінацією чисел виявилася послідовність 28, 70, 5, 62, 65 і "мега-куля" під номером 5. Вірогідність виграшу складала 1 до 300 мільйонів.

Найближчим часом організатори лотереї Mega Millions будуть з'ясовувати, чи виявилися переможцями лотереї кілька людей, і якщо так - то скільки саме.

В разі, якщо переможцем буде всього один гравець, йому запропонують два варіанти: або отримати одноразову виплату в розмірі 913 мільйонів доларів (після сплати податків), або ж розділити виграш на частини і отримувати їх протягом 29 років.

Також організатори лотереї повідомили, що 36 людей виграли другорядний приз лотереї - 1 мільйон доларів. Вони розділять цю суму між собою.

Копирайт изображения Reuters

Найбільші джекпоти, зірвані в США

1,58 мільярда доларів під час розіграшу лотереї Powerball. Суму між собою розділили троє переможців з Каліфорнії, Флориди і Теннессі;

758,7 мільйона доларів. Переможниця - Мевіс Ванчик зі штату Массачусетс. За словами жінки, виграшні номери вона обирала з огляду на дати народження своїх близьких;

656 мільйонів доларів. Джекпот лотереї Mega Millions між собою поділили троє переможців;

648 мільйонів доларів. Ще один джекпот Mega Millions, що розігрувався у 2013 році. Переможці - жінка зі штату Джорджія і чоловік з Каліфорнії;

590,5 мільйона доларів. Джекпот зірвала 84-річна жителька Флориди.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.