$20 мільйонів “Ощадбанку”: прокуратура готує подання на нардепа

Копирайт изображения УНІАН Image caption Народний депутат Станіслав Березкін

Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокуророві Юрію Луценку подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена депутатської групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

Його підозрюють у причетності до справи про розкрадання коштів "Ощадбанку" на суму в 20 мільйонів доларів.

У вівторок, 23 жовтня, НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом, проте не уточнювали, про кого саме йдеться.

Усього про підозру повідомили десятьох людей. Серед них - два чинні і один колишній посадовці "Ощадбанку" та колишні бенефіціари групи компаній "Креатив".

В чому їх звинувачують?

За версією НАБУ, у період з 2013 по 2015 роки посадовці "Креативу" у змові з посадовцями з "Ощадбанку" підробили документи для отримання кредиту від державного банку.

Коли кошти були отримані, тодішні власники "Креативу", вивели їх за кордон. А згодом використали, аби придбати корпоративні права компаній, що володіли цінною нерухомістю на березі Чорного моря.

В НАБУ кажуть, що мають докази які доводять: ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці "Ощадбанку" спиралися на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалася за їхньої ж участі.

Таким чином за допомогою корупційної схеми з рахунків "Ощадбанку" вивели 20 мільйонів доларів - приблизно 160 мільйонів гривень за тодішнім курсом.

Як заявили в антикорупційній прокуратурі, народний депутат Березкін очолював цю схему, а корпоративні права, придбані за незаконно привласнені кошти, були розподілені між його сином, донькою і колишнім бізнес-партнером.

"Сьогодні, з метою притягнення усіх осіб, ймовірно причетних до вказаних злочинів, мною підписано та скеровано генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича", - написав у своєму Facebook керівник САП Назар Холодницький.

Сам Березкін вже заявив, що ні він, ні його син не мають жодного стосунку до висловлених звинувачень.

"Адвокати зараз розбираються з цією справою, з усім, що оце робиться, - заявив Березкін. - Ані я, ані члени моєї родини законів не порушували і злочинів не чинили. Ми готові відстоювати свою позицію і у Верховній Раді і в суді. НАБУ часто робить голосні заяви, а справи до кінця не доводить".

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Група "Креатив" є одним з найбільших переробників сільськогосподарської продукції в Україні. Свою продукцію компанія експортує до 20 країн світу.

До 2015 року агрохолдинг належав Станіславу Березкіну і Юрію Давидову, проте згодом його виставили на продаж через борги - зокрема перед низкою українських банків. Того ж року компанія змінила власників.

Загальну суму боргу групи "Креатив" на той момент оцінювали у понад 600 мільйонів доларів.

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