Вийшов релігійний аналог Pokemon Go, де треба збирати святих

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Pokemon Go - одна з найпопулярніших мобільних ігор останніх років: з 2016 року її завантажили близько 800 мільйонів разів. Своїм розробникам вона принесла понад 2 мільярди доларів.

Враховуючи подібні цифри - зовсім не дивно, що ідею гри часто намагаються скопіювати, аби повторити її шалений успіх. Проте останні новини багатьох можуть здивувати.

Follow JC Go! - це релігійна версія Pokemon Go, створена за підтримки католицької організації Fundación Ramón Pané.

Як і оригінальна мобільна гра, "Follow JC Go!" використовує технологію доповненої реальності. Проте замість покемонів гравцям доведеться збирати персонажів з Біблії і святих.

Аби пройти гру, користувачам також необхідно буде правильно відповідати на питання, пов'язані з релігією, - наприклад, вказати, кому саме належить та чи інша цитата з Біблії.

Так, Мойсей може запитати в гравця: "Це мені належить фраза "Боже мій, боже мій, чому ти мене покинув?". Якщо користувач відповість правильно, Мойсей приєднається до його команди.

Гравці також можуть збирати воду, їжу і "духовність" - ці характеристики забезпечують хороший стан здоров'я головного героя.

Крім того, Follow JC Go! заохочуватиме гравців помолитися, коли ті проходитимуть повз церкву, або знаходитимуться в лікарні. Програма також дозволяє відправити реальні кошти на благодійність.

19 жовтня вийшла іспаномовна версія Follow JC Go!, а вже найближчими тижнями доступними стануть версії ще кількома мовами.

Копирайт изображения FollowJCGo!

За словами розробників мобільного додатку, його оцінив сам Папа римський Франциск.

"Ви знаєте, Франциск, звісно, не найбільш технологічно просунута людина, але він був у захваті. Він чудово зрозумів, в чому ідея гри, і що саме ми намагалися зробити: поєднати технології і релігію", - каже виконавчий директор Fundación Ramón Pané Рікардо Грзона.

Над розробкою Follow JC Go! працювала команда з 43 людей: дизайнери, теологи та історики церкви. За деякими даними, на розробку витратили близько 500 тисяч доларів.

В онлайн-магазині Google Store ті користувачі, що вже встигли ознайомитися з грою, оцінили її в 3,2 бала з п'яти можливих.

Один з них написав: "Це найкращий додаток, що я встановлював". Інший користувач залишився розчарованим: "Я так хотів поспалювати єретиків, але програма цього не дозволяє".

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