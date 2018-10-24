Пожежу на складах біля Ічні повністю ліквідували

Копирайт изображения Getty Images

Про ліквідацію пожежі на шостому арсеналі Міністерства оборони на Чернігівщині оголосили в ДСНС України.

Вибухи боєприпасів на території складів біля смт Дружба сталися вночі 9 жовтня. Через це в Ічні тимчасово припинили рух потягів, автомобільний транспорт пускали в об'їзд. Закрили і повітряний простір в цьому районі.

23 жовтня чиновники повідомили, що пожежу локалізували. А наступного дня, 24 жовтня, стало відомо про її ліквідацію.

У середу з 18:00 в Ічнянському районі відновлюють рух автотранспорту та залізничне сполучення.

"Мешканці можуть повертатися у свої домівки" - повідомили в ДСНС України.

Там також додали, що з 29 жовтня після завершення шкільних канікул до навчальних закладів зможуть повернутися діти.

Повітряний простір у радіусі 30 км також буде відкрито з третьої години ранку 25 жовтня.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін додав, що рятувальники продовжують працювати на місці вибухів. Експерти розміновують забруднену територію та відновлюють пошкоджені будинки.

Чому почалися вибухи?

Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська обл.) надійшли вночі 9 жовтня.

До ліквідації надзвичайної ситуації було залучено понад тисячу людей та 212 одиниць техніки.

Копирайт изображения UNIAN

Тоді з Ічні та довколишніх селищ евакуювали понад 13 тисяч людей. Постраждалих та загиблих від вибухів немає.

На ліквідацію наслідків вибухів Кабінет Міністрів виділив 100 мільйонів гривень.

Основною причиною вибухів слідство вважає диверсійні дії.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.