Суд дав сім років винуватцю ДТП, в якій загинула сестра Ноздровської

Копирайт изображения FACEBOOK ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП у 2015 році

Дмитра Россошанського засудили на сім років ув'язнення. Його визнали винним у скоєнні ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська - сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року у селі Демидів Вишгородського району Київської області.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у розслідуванні цієї справи та судових засіданнях.

А 29 грудня 2017 року вона раптово зникла. Пізніше, 1 січня 2018 року жінку знайшли мертвою на Київщині.

Вирок Дмитру Россошанському оголосили в Обухівському районному суді Київської області.

Суд відмовився задовольняти клопотання про застосування амністії. Россошанського також позбавили права керувати транспортними засобами строком на три роки.

На своїй сторінці у Facebook рішення суду прокоментувала донька Ірини Ноздровської та племінниця Світлани Сапатинської.

"Дякую всім, хто ці роки був поряд та підтримував мою родину! Мама зараз поряд і все бачить, але не такого закінчення цієї історії всі очікували... Моя мама зараз мала б бути зі мною та радіти, що нарешті цей наркоман отримав по заслузі...", - написала Анастасія Ноздровська.

У вбивстві Ірини Ноздровської звинувачують батька Дмитра Россошанського - Юрія. Раніше Шевченківський районний суд продовжив його арешт до кінця грудня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Россошанський заявляв, що не погоджується із запобіжним заходом

На початку розслідування поліція озвучувала кілька версій вбивства Ірини Ноздровської: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Згодом після судово-медичної експертизи правоохоронці відкинули версію про зґвалтування.

Справа Дмитра Россошанського

Сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська загинула 30 вересня 2015 року. Її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський. Сам він провину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у цьому суді.

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

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