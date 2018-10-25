На руїнах бразильського музею, який згорів, знайшли цінний експонат
Серед обгорілих уламків Національного музею Бразилії в Ріо-де-Жанейро вченим вдалося знайти один із найбільш цінних експонатів колекції, яку пожежа знищила на початку вересня.
Це череп Лузії - найдавніші викопні рештки людини, які коли-небудь знаходили в Америці.
Як розповіла заступник директора музею Крістіана Сережу, кістки вціліли завдяки щасливому випадку. На скляний кейс, в якому зберігали експонат, впав металевий ящик та закрив його від вогню.
В результаті череп розвалився на шматки (оскільки клей, який їх з'єднував, розплавився), але його цілком можна заново реконструювати з уламків.
"Чудові новини. Це просто диво після трагедії", - цитує Сережу агентство Reuters.
"У нас було таке відчуття, ніби ми заново знайшли члена родини", - погоджується з нею археолог Клаудіа Карвалью, яка керує роботами з пошуку вцілілих експонатів.
Раніше на згарищі вдалося відшукати ще одну перлину колекції Національного музею - величезний метеорит Ангра-дус-Рейс віком 4,5 млрд років.
Обидві знахідки дають вченим надію на те, що, можливо, в пожежі вціліли ще цінні експонати. Повноцінні пошуки можна буде розпочати не раніше наступного року, коли будівлю, яка сильно постраждала від пожежі, достатньо зміцнять, щоб в ній було безпечно працювати.
Унікальний артефакт
200-річний Національний музей Бразилії, в якому зберігали понад 20 мільйонів найцінніших експонатів, майже повністю вигорів 2 вересня. Точну причину пожежі досі не встановили.
Вчені давно попереджали, що основна будівля музею - колишня імператорська резиденція - застаріла і не відповідала вимогам протипожежної безпеки. Проте влада ніяк не могли знайти грошей на необхідний ремонт.
У вогні загинули тисячі артефактів, що розповідали про історію Бразилії та інших країн. Серед них були і предмети зі Стародавнього Єгипту.
Рештки Лузії, вік яких перевищує 11 тисяч років, вважали загубленими. Скелет молодої жінки, який частково зберігся, знайшла команда французьких та бразильських археологів в 1975 році. Він став найвідомішим і одним з найцінніших експонатів музею.
З міркувань безпеки череп і частину стегнової кістки Лузії зберігали на першому поверсі, окремо від решти антропологічної колекції, яка була розташована на третьому поверсі, який повністю обрушився.
У палеонтологічному крилі музею представляли рештки кількох динозаврів і птерозаврів - не виключено, що їх також вдасться знайти в згорілій будівлі, або хоча б їх частки.
"Ми не ставимо хрест на нашій колекції, - запевняє Карвалью. - Ми хочемо відродити її, навіть якщо на це будуть потрібні десятиліття".
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