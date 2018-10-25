На руїнах бразильського музею, який згорів, знайшли цінний експонат

Копирайт изображения AFP Image caption Клей, що з'єднував кістки черепа Лузії, розплавився від спеки, коли згорів Національний музей Бразилії

Серед обгорілих уламків Національного музею Бразилії в Ріо-де-Жанейро вченим вдалося знайти один із найбільш цінних експонатів колекції, яку пожежа знищила на початку вересня.

Це череп Лузії - найдавніші викопні рештки людини, які коли-небудь знаходили в Америці.

Як розповіла заступник директора музею Крістіана Сережу, кістки вціліли завдяки щасливому випадку. На скляний кейс, в якому зберігали експонат, впав металевий ящик та закрив його від вогню.

В результаті череп розвалився на шматки (оскільки клей, який їх з'єднував, розплавився), але його цілком можна заново реконструювати з уламків.

"Чудові новини. Це просто диво після трагедії", - цитує Сережу агентство Reuters.

"У нас було таке відчуття, ніби ми заново знайшли члена родини", - погоджується з нею археолог Клаудіа Карвалью, яка керує роботами з пошуку вцілілих експонатів.

Раніше на згарищі вдалося відшукати ще одну перлину колекції Національного музею - величезний метеорит Ангра-дус-Рейс віком 4,5 млрд років.

Обидві знахідки дають вченим надію на те, що, можливо, в пожежі вціліли ще цінні експонати. Повноцінні пошуки можна буде розпочати не раніше наступного року, коли будівлю, яка сильно постраждала від пожежі, достатньо зміцнять, щоб в ній було безпечно працювати.

Унікальний артефакт

200-річний Національний музей Бразилії, в якому зберігали понад 20 мільйонів найцінніших експонатів, майже повністю вигорів 2 вересня. Точну причину пожежі досі не встановили.

Вчені давно попереджали, що основна будівля музею - колишня імператорська резиденція - застаріла і не відповідала вимогам протипожежної безпеки. Проте влада ніяк не могли знайти грошей на необхідний ремонт.

У вогні загинули тисячі артефактів, що розповідали про історію Бразилії та інших країн. Серед них були і предмети зі Стародавнього Єгипту.

Image caption Приблизно так Лузія виглядала за життя

Рештки Лузії, вік яких перевищує 11 тисяч років, вважали загубленими. Скелет молодої жінки, який частково зберігся, знайшла команда французьких та бразильських археологів в 1975 році. Він став найвідомішим і одним з найцінніших експонатів музею.

З міркувань безпеки череп і частину стегнової кістки Лузії зберігали на першому поверсі, окремо від решти антропологічної колекції, яка була розташована на третьому поверсі, який повністю обрушився.

У палеонтологічному крилі музею представляли рештки кількох динозаврів і птерозаврів - не виключено, що їх також вдасться знайти в згорілій будівлі, або хоча б їх частки.

"Ми не ставимо хрест на нашій колекції, - запевняє Карвалью. - Ми хочемо відродити її, навіть якщо на це будуть потрібні десятиліття".

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.