Путін: країни Європи опиняться перед загрозою удару, якщо приймуть ракети США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Росії пообіцяв відповісти на розміщення американських ракет в Європі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається обговорити тему договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Парижі.

У разі виходу США з договору Путін обіцяє "швидку та ефективну" відповідь.

"Найголовніше питання: якщо Сполучені Штати все ж вийдуть з цього договору, що вони будуть робити з цими ракетами, які знову з'являтимуться. Якщо вони будуть поставлені в Європу, то, природно, ми маємо відповісти дзеркально", - сказав Путін на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Москві.

За його словами, європейські країни, які погодяться з цим, "мають розуміти, що вони ставлять свою власну територію під загрозу можливого удару".

"Я не розумію, чи потрібно доводити Європу до такого стану високого ступеня небезпеки", - додав російський президент.

За словами Путіна, в разі демонтажу договорів в області обмеження озброєнь "не залишиться нічого, крім гонки озброєнь".

В чому полягає позиція США?

Напередодні Путін зустрівся з радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном, після якої було оголошено, що російський та американський лідери зустрінуться 11 листопада в Парижі.

Приїзд Болтона в Москву відбувся після заяви Трампа про плани США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

На прес-конференції, що відбулася за підсумками зустрічі Болтона з Путіним, радник американського президента заявив, що Договір РСМД застарів і вихід з нього США не зруйнує глобальну безпеку, як цього не сталося і після ліквідації договору по ПРО.

Відповідаючи на запитання ведучого телеканалу "Росія 1", чи не складеться після виходу США з договору ситуація "де захочемо, там ракети й ставимо", Болтон заявив, що насправді російські ракети вже знаходяться в Європі.

"Загрозою є не вихід США з цього договору, а наявність російських ракет на європейській території", - сказав радник Трампа.

"Я можу сказати, що позиція США полягає в тому, що Росія порушує положення договору. Росія заперечує такі порушення і дотримується такої думки, що США порушують положення договору. Яким чином ми можемо переконати росіян в тому, з чим вони не згодні?" - додав Болтон.

Договір про ракети середньої та малої дальності, підписаний президентом США Рональдом Рейганом та керівником СРСР Михайлом Горбачовим у Вашингтоні 1987 року, став основою для ліквідації сотень тактичних ядерних боєприпасів. Під скорочення потрапили ракети з дальністю ураження від 500 до 1000 км та від 1000 до 5500 кілометрів. До травня 1991 року договір був повністю виконаний.