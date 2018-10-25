Саудівський принц вперше прокоментував вбивство Хашоггі

Копирайт изображения AFP Image caption Саудівська Аравія раніше заперечувала звинувачення у тому, що принц Мохамед бін Салман, де-факто правитель країни, відіграв певну роль у вбивстві Хашоггі

Саудівський спадковий принц Мохамед бін Салман поклявся покарати всіх "злочинців", відповідальних за вбивство публіциста Джамала Хашоггі в Туреччині.

Виступаючи на бізнес-форумі в Ер-Ріяді, принц заявив, що "злочин був болісним для всіх саудівців" і він не допустить будь-якого розбрату з Туреччиною.

Саудівська Аравія раніше заперечувала звинувачення у тому, що принц Мохамед бін Салман, де-факто правитель країни, відіграв певну роль у вбивстві.

Хашоггі вбили під час візиту до саудівського консульства в Стамбулі 2 жовтня.

Саудівський уряд звинувачує у вбивстві "агентів, що займалися самоуправством".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що провідний критик саудівського уряду Джамаль Хашоггі, став жертвою ретельно спланованого "політичного вбивства" співробітників саудівської розвідки та інших офіційних осіб.

Що сказав Мохамед бін Салман?

Це були його перші публічні коментарі після того, як в Ер-Ріяді визнали, що Хашоггі вбили у консульстві.

Мохамед бін Салман сказав, що вбивство було "мерзенним злочином, якого не можна виправдати", і пообіцяв, що "ті, хто стоїть за цим злочином, будуть нести відповідальність".

Він сказав, що Саудівська Аравія добре співпрацює з Туреччиною, додавши: "Багато людей намагаються скористатися цією болючою ситуацією, щоб посіяти розбрат між Саудівською Аравією та Туреччиною, і я хочу їм сказати: ви ніколи не зможете зробити це. Розбрату тут ніколи не буде".

Триденна бізнес-конференція, за якою закріпилася неофіційна назва "Давос у пустелі", є важливою для Саудівської Аравії. Проте через вбивство Хашоггі її бойкотували чимало західних бізнесменів та політиків.

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок Мохамед бін Салман зустрівся в Ер-Ріяді з сином Хашоггі - Салахом

Саудівська Аравія намагалася зобразити, що нічого не змінилося і робиться "бізнес як завжди", хоча міністр енергетики Халід аль-Фаліх визнав, що сталася "криза" через випадок Хашоггі.

У вівторок спадковий принц разом зі своїм батьком, королем Салманом, зустрівся з родиною Хашоггі.

33-річний Мохамед бін Салман вважається фактичним правителем країни, яка є провідним світовим експортером нафти. Він став відомим завдяки проведенню реформ, але його критикували за війну в Ємені та конфлікт з союзником Туреччини - Катаром.

Після вбивства Хашоггі пролунали заклики щодо заміни Мохамеда бін Салмана іншим принцом на тлі підозри що він начебто міг бути залученим до цього злочину.

Що вже заявляла Туреччина?

Турецька влада вважає, що Хашоггі, відомого критика очільників Саудівської Аравії, вбила команда саудівських агентів незабаром після того, які він увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії, куди він прийшов взяти довідку про розлучення близько трьох тижнів тому.

Правоохоронці стверджують, що мають аудіо- та відеозаписи, які доводять їхні обвинувачення. Турецькі ЗМІ, близькі до уряду, писали про жахливі подробиці вбивства - наприклад, що журналіста почали розчленовувати, поки він був ще живий, вколовши йому якийсь препарат.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Турецька поліція провела обшук приміщення консульства та резиденції консула Саудівської Аравії, а також в лісі поблизу, куди ймовірно відвезли тіло.

У понеділок турецькі правоохоронці знайшли на підземній парковці у Стамбулі автомобіль, що належить саудівському консульстві. Турецькі ЗМІ також оприлюднили відео з камер спостереження, на якому, як стверджується, співробітники консульства палять документи через день після зникнення Хашоггі.

Телеканал CNN також оприлюднив відео, на якому, як зазначається, саудівський агент виходить з приміщення консульства в одязі Хашоггі з накладною бородою та в окулярах у день вбивства журналіста.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

Як змінювалася версія Саудівської Аравії?

Спочатку влада стверджувала, що Хашоггі пішов з консульства того ж дня, коли і прийшов.

19 жовтня вони вперше визнали, що журналіст загинув, але заявили, що це сталося під час бійки.

22 жовтня в країні визнала, що Хашоггі вбили, але заявили, що очільники Саудівської Аравії нічого не знали про цю операцію.

"Ті, хто це зробив, діяли поза межами своєї відповідальності, - заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр в коментарі для Fox News. - Очевидно, що сталася величезна помилка, і що зробило її ще гіршою, то це спроба приховати її".

За його словами, Саудівська Аравія не знає, де знаходиться тіло.

Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

В рамках розслідування затримано 18 саудівських підданих, повідомив генпрокурор країни.

У зв'язку з цією справою відправлені у відставку заступник начальника розвідки Ахмад аль-Ассірі та Сауд аль-Кахтані, старший помічник спадкового принца Мохаммеда бін Салмана.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Джамаль Хашоггі - не єдиний зниклий серед відомих людей, які критикували саудівську владу

Якою є позиція США?

У Вашингтоні засудили злочин.

"Від початку їхня ідея була дуже погана, її погано втілили в життя, а спроба все приховати була найгіршою в історії спробою замести сліди", - сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі.

"Хто б не стояв за цією ідеєю, гадаю, зараз повинен мати великі проблеми. І вони мусять мати великі проблеми", - переконаний американський президент.

На прес-конференції держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп "не в захваті від ситуації".

"Ми дуже чітко даємо зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть миритися з цим жорстоким вчинком, коли шляхом насильства змусили до мовчання журналіста Хашоггі", - сказав він.

Помпео також пообіцяв, що США вивчить ситуацію через власні джерела, в тому числі дізнається про можливу роль у злочині спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

За його словами, США розглядає можливість запровадити санкції щодо осіб, яких підозрюють в причетності до вбивства Хашоггі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

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