"Вибухові посилки" для демократів: Трамп закликав до цивілізованості в політиці

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Президент США Дональд Трамп закликав усіх демонструвати більшу цивілізованість в політиці після того, як колишнім лідерам Демократичної партії надіслали посилки, в яких були знайдені пристрої, схожі на вибухівку.

Свою заяву пан Трамп зробив після того, як підозрілі пакунки були відправлені, зокрема, Бараку Обамі і Гіларі Клінтон. Жодна з посилок зрештою не вибухнула. ФБР вже почало розслідування цієї справи.

Коментарі президента багато хто розцінив, як лицемірство - з огляду на те, що сам Трамп часто використовує мову ненависті, коли критикує опонентів та ЗМІ.

У середу президент США закликав правоохоронні органи затримати злочинців, а американські медіа - припинити сіяти ворожнечу.

"Усі, хто мають стосунок до політики, мають припинити ставитися до політичних опонентів, як до морально неповноцінних людей, - заявив Трамп. - Ніхто не має права безтурботно прирівнювати опонентів до історичних злочинців, як це часто робиться".

При цьому президент не сказав жодного слова про тих, хто отримав посилки з вибуховими пристроями.

Раніше президент CNN Джефф Зукер критикував Трампа і прес-секретаря Білого дому через те, що вони, на його думку, не розуміють, що "слова мають значення".

"В Білому домі є тотальне нерозуміння того, наскільки серйозними є їхні постійні атаки на адресу ЗМІ", - заявив Зукер.

Хто отримав посилки?

У середу влада США повідомила, що посилки були відправлені адресатам в Нью-Йорку, Вашингтоні і Флориді.

Ось повний список отримувачів, який оприлюднило ФБР:

Колишній держсекретар Гіларі Клінтон

Колишній президент Барак Обама

Колишній голова ЦРУ Джон Бреннан

Колишній генпрокурор Ерік Холдер

Конгресвумен від Демократичної партії Максін Вотерс

Фінансист Джордж Сорос, відомий підтримкою Демократичної партії (він отримав пакунок ще в понеділок)

У середу також був евакуйований офіс CNN в Нью-Йорку: саме там знайшли посилку, адресовану колишньому керівникові ЦРУ Джону Бреннану.

Також повідомлялося про пакунок, відправлений колишньому віце-президенту США Джо Байдену. Наразі цю інформацію перевіряють співробітники ФБР.

Копирайт изображения CBS Image caption В середу через повідомлення про "вибухову посилку" евакуювали будівлю Тайм-Ворнер-Центр в Нью-Йорку

Що було в пакунках?

Кілька джерел в правоохоронних органах кажуть, що, за інформацією, яка циркулює серед слідчих, в пакунках були цифрові годинники і вибухова речовина - порошок, який часто використовується в піротехніці.

Заряди в пластикових трубках нібито були наповнені склом, яке мало виконати функцію вражаючого елементу.

Усі посилки були підписані ім'ям Деббі Вассерман Шульц, колишньої керівниці Національного комітету Демократичної партії. Сама жінка каже, що дуже засмучена тим, що її ім'я використали з такою метою.

На думку слідчих, людина, яка підготувала "бомби", намагалася зробити їх максимально легкими, аби посилки можна було відправити поштою через поштову скриньку, а не з відділення.

Поліція і ФБР не виключають, що можуть знайти нові пакунки.

Копирайт изображения FBI

"Атака на демократів"

Усі адресати посилок регулярно критикуються американськими консерваторами - особливо президентом Дональдом Трампом.

Деякі члени Демократичної партії вже звинуватили Трампа в тому, що своєю агресивною риторикою він роздмухує в американському суспільстві ненависть і насильство.

При цьому знайшлися і ті, хто не виключає: "атака" була організована самими демократами, аби очорнити опонентів напередодні проміжних виборів у США.

Наразі жодних доказів такої точки зору немає, поліція не оприлюднювала жодної інформації щодо можливих підозрюваних.

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