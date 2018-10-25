Apple і Samsung заплатять $17 млн за cповільнення смартфонів

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Італійська влада зобов'язала Apple і Samsung сплатити чималі штрафи за навмисне сповільнення смартфонів.

На Apple накладено штраф у 11,4 мільйона доларів, на Samsung - 5,7 мільйона.

"Apple і Samsung здійснювали нечесну комерційну практику", - сказано в рішенні італійського регулятора. Обидві компанії звинувачують в тому, що вони навмисно сповільнювали швидкість роботи старих смартфонів.

Це призвело до того, що продуктивність роботи мобільних пристроїв різко падала. Користувачів провокували купувати нові смартфони, стверджують італійські чиновники.

Плани на апеляцію

В Samsung кажуть, що "розчаровані" рішенням італійської влади і пообіцяли його оскаржити.

"Ми не випускали програмного забезпечення, яке зменшувало продуктивність роботи Galaxy Note 4, - кажуть в компанії. - Навпаки, Samsung завжди розробляв оновлення, які дозволяли користувачам отримати найкращий досвід користування смартфонами з усіх можливих".

В Apple рішення поки що ніяк не прокоментували.

Компанія отримала вдвічі більший штраф за Samsung через те, що також не повідомила своїх клієнтів про важливі деталі щодо роботи акумуляторів iPhone. Зокрема про те, як подовжити тривалість їхнього циклу життя.

Обидві компанії також повинні оприлюднити інформацію про штрафи на італійських версіях своїх сайтів.

Наприкінці минулого року Apple визнала, що уповільнює роботу старих моделей iPhone і вибачилася. Там пояснили, що в такий спосіб намагалися подовжити роботу акумуляторів.

Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей своїх смартфонів, виникали і раніше, але користувачі ділилися лише власними версіями щодо цього питання.

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