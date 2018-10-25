У Львові церкву Московського патріархату завісили плакатами зі Сталіним
Львівський храм Святого князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату поскаржився на "наругу".
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської єпархії УПЦ МП.
За даними єпархії, в ніч на 21 жовтня невідомі обклеїли стіни храму листівками із зображенням Йосипа Сталіна і написами "Сталінський патріархат".
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"Нагадаємо, що в лютому цього року цей храм постраждав внаслідок підпалу, і зараз відновлюється коштом парафіян. Винуватців злочину не знайшли, і ось дім Божий знову піддався нарузі", - йдеться в повідомленні.
Єпархія привела слова Вселенського патріарха Варфоломія, який закликав утриматися сторони від насильства у зв'язку з рішенням надати українській православній церкві автокефалію.
А також слова президента Петра Порошенка, який гарантував безпеку вірянам та майну усіх церков.
"На жаль, в діях невідомих осіб, які спаплюжили Свято-Володимирський храм ми не спостерігаємо ані Христової любові до ближніх, ані прагнення до миру", - обурюються в єпархії.
Що зображено на плакатах?
У 1943 році Сталін фактично ухвалив рішення зняти заборону на відкриту діяльність Російської православної церкви, яку раніше радянська влада практично припинила.
Це рішення історики пов'язували з тим, що православні церкви відновили свою роботу на територіях СРСР, окупованих військами гітлерівської коаліції.
На фотографіях з плакатів, якими завісили львівську церкву, може бути зображено помісний собор, який пройшов взимку 1945 року за сприяння радянської влади.
Собор ухвалив положення про управління Російською православною церквою і відкритим голосуванням обрав патріархом Московським і всієї Русі митрополита Ленінградського Алексія (Симанського). Окрім того, собор затвердив власне назву Російської православної церкви.
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