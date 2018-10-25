Ріки бруду і обвалені мости: російську Кубань скували потужні повені

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У Росії в Краснодарському краї після сильних злив затопило кілька населених пунктів, вже відомо про двох загиблих.

В деяких населених пунктах Великого Сочі зійшли селі, заблоковано рух на федеральній трасі та залізничне сполучення.

В Туапсинському районі загинули дві людини, ще одна зникла безвісти.

У соціальних мережах жителі викладають фото та відеозаписи катаклізму.

На них видно стрімкі потоки брудної води, які майже повністю вкривають автомобілі, розвалені мости і розмитий ґрунт.

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У Туапсинському районі підтопило понад 1240 домогосподарств, в сусідньому Апшеронському районі - 714. Всього з Туапсинського та Апшеронського районів евакуювали понад 360 людей, повідомляє Інтерфакс.

В Південному військовому окрузі для ліквідації наслідків затоплення привели до готовності понад 350 військовослужбовців.

На затопленій ділянці залізниці Туапсе-Кривенковська не можуть проїхати 15 поїздів.

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Пасажири поїзда "Ластівка" маршруту Майкоп - Сочі повідомили Інтерфаксу, що у вагонах закінчилася вода, не працюють туалети.

Влада Сочі зазначає, що в місті є запас продуктів, які планують постачати в населені пункти, що постраждали.

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