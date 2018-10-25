"Вибухові посилки" для критиків Трампа: Де Ніро теж отримав пакунок

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Підозрілий пакунок, подібний до тих, що отримали Гіларі Клінтон та Барак Обама, відправили до ресторану у Нью-Йорку, який належить акторові Роберту Де Ніро, повідомляють американські ЗМІ.

Посилаючись на джерела в поліції, NBC інформує, що пристрій доставили до закладу Tribeca Grill вранці у четвер за місцевим часом.

Якщо це пов'язано з попередніми посилками, це буде восьмий вибуховий пристрій, надісланий критикам політики президента США Дональда Трампа.

Де Ніро - відкритий противник Трампа. Одного разу він назвав американського президента "національною катастрофою".

Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що, коли отримали підозрілий пристрій, будівля ресторану була порожньою, повідомляє NBC.

Вибухові пристрої почали розсилати з понеділка в Нью-Йорку, Вашингтоні та Флориді, повідомили в середу представники влади.

Перший знайшли біля будинку мільярдера Джорджа Сороса, одного з найбільших донорів Демократичної партії.

За даними ФБР, пристрої, зокрема, отримали такі особи:

Колишня держсекретар Гіларі Клінтон

Колишній президент Барак Обама

Колишній голова ЦРУ Джон Бреннан

Колишній генпрокурор Ерік Холдер

Конгресвумен від Демократичної партії Максін Вотерс

Фінансист та філантроп Джордж Сорос

Жоден пристрій не вибухнув. ФБР розпочала облаву, намагаючись упіймати відправника.

У середу президент США закликав правоохоронні органи затримати злочинців, а американські медіа - припинити сіяти ворожнечу.

"Усі, хто мають стосунок до політики, мають припинити ставитися до політичних опонентів, як до морально неповноцінних людей, - заявив Трамп. - Ніхто не має права безтурботно прирівнювати опонентів до історичних злочинців, як це часто робиться".

При цьому президент не сказав жодного слова про тих, хто отримав посилки з вибуховими пристроями.

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