"Вибухові посилки" для критиків Трампа: Де Ніро теж отримав пакунок
Підозрілий пакунок, подібний до тих, що отримали Гіларі Клінтон та Барак Обама, відправили до ресторану у Нью-Йорку, який належить акторові Роберту Де Ніро, повідомляють американські ЗМІ.
Посилаючись на джерела в поліції, NBC інформує, що пристрій доставили до закладу Tribeca Grill вранці у четвер за місцевим часом.
Якщо це пов'язано з попередніми посилками, це буде восьмий вибуховий пристрій, надісланий критикам політики президента США Дональда Трампа.
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Де Ніро - відкритий противник Трампа. Одного разу він назвав американського президента "національною катастрофою".
Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що, коли отримали підозрілий пристрій, будівля ресторану була порожньою, повідомляє NBC.
Вибухові пристрої почали розсилати з понеділка в Нью-Йорку, Вашингтоні та Флориді, повідомили в середу представники влади.
Перший знайшли біля будинку мільярдера Джорджа Сороса, одного з найбільших донорів Демократичної партії.
За даними ФБР, пристрої, зокрема, отримали такі особи:
- Колишня держсекретар Гіларі Клінтон
- Колишній президент Барак Обама
- Колишній голова ЦРУ Джон Бреннан
- Колишній генпрокурор Ерік Холдер
- Конгресвумен від Демократичної партії Максін Вотерс
- Фінансист та філантроп Джордж Сорос
Жоден пристрій не вибухнув. ФБР розпочала облаву, намагаючись упіймати відправника.
У середу президент США закликав правоохоронні органи затримати злочинців, а американські медіа - припинити сіяти ворожнечу.
"Усі, хто мають стосунок до політики, мають припинити ставитися до політичних опонентів, як до морально неповноцінних людей, - заявив Трамп. - Ніхто не має права безтурботно прирівнювати опонентів до історичних злочинців, як це часто робиться".
При цьому президент не сказав жодного слова про тих, хто отримав посилки з вибуховими пристроями.
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