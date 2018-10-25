"Вибухові посилки" для критиків Трампа: Де Ніро теж отримав пакунок

  • 25 жовтня 2018
Копирайт изображения REUTERS

Підозрілий пакунок, подібний до тих, що отримали Гіларі Клінтон та Барак Обама, відправили до ресторану у Нью-Йорку, який належить акторові Роберту Де Ніро, повідомляють американські ЗМІ.

Посилаючись на джерела в поліції, NBC інформує, що пристрій доставили до закладу Tribeca Grill вранці у четвер за місцевим часом.

Якщо це пов'язано з попередніми посилками, це буде восьмий вибуховий пристрій, надісланий критикам політики президента США Дональда Трампа.

Де Ніро - відкритий противник Трампа. Одного разу він назвав американського президента "національною катастрофою".

Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що, коли отримали підозрілий пристрій, будівля ресторану була порожньою, повідомляє NBC.

Вибухові пристрої почали розсилати з понеділка в Нью-Йорку, Вашингтоні та Флориді, повідомили в середу представники влади.

Перший знайшли біля будинку мільярдера Джорджа Сороса, одного з найбільших донорів Демократичної партії.

За даними ФБР, пристрої, зокрема, отримали такі особи:

  • Колишня держсекретар Гіларі Клінтон
  • Колишній президент Барак Обама
  • Колишній голова ЦРУ Джон Бреннан
  • Колишній генпрокурор Ерік Холдер
  • Конгресвумен від Демократичної партії Максін Вотерс
  • Фінансист та філантроп Джордж Сорос

Жоден пристрій не вибухнув. ФБР розпочала облаву, намагаючись упіймати відправника.

У середу президент США закликав правоохоронні органи затримати злочинців, а американські медіа - припинити сіяти ворожнечу.

"Усі, хто мають стосунок до політики, мають припинити ставитися до політичних опонентів, як до морально неповноцінних людей, - заявив Трамп. - Ніхто не має права безтурботно прирівнювати опонентів до історичних злочинців, як це часто робиться".

При цьому президент не сказав жодного слова про тих, хто отримав посилки з вибуховими пристроями.

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