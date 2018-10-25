НАТО проводить "найбільші навчання". Україна - серед учасників

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У четвер, 25 жовтня, у Норвегії розпочалися військові навчання Trident Juncture. В них братимуть участь понад 50 тисяч військових.

До навчань доєднаються військовослужбовці країн НАТО, а також п'ятьох партнерів альянсу: Швеції, Фінляндії, Грузії, Йорданії і України.

Очікується, що використають 250 літаків і гелікоптерів, 65 кораблів і ще близько 10 тисяч техніки.

"Навчання відбуватимуться в повітрі, в морі і на землі. 50 тисяч військових з країн-членів НАТО та партнерів перевірять свою здатність взаємодіяти і захищати наше населення від потенційних агресорів", - кажуть в Північноатлантичному альянсі.

За словами генерального секретаря організації Єнса Столтенберга, Trident Juncture - це "наймасштабніші навчання НАТО з часів Холодної війни".

"Trident Juncture - це чіткий сигнал як нашим власним народам, так і потенційним супротивникам: НАТО не шукає конфронтації, але ми готові захищати всіх союзників від загрози", - додав Столтенберг.

Навчання триватимуть протягом двох тижнів і завершаться 7 листопада.

"Восток-2018"

Trident Juncture - це вже другі цьогорічні навчання, які описують як "наймасштабніші з часів Холодної війни". Першими були російські маневри "Восток-2018", що проходили у вересні.

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В них були задіяні 36 тисяч танків, бронетранспортерів та інших машин, а також більше тисячі літаків і гелікоптерів.

Загальна чисельність військовослужбовців, що взяли участь у навчаннях - 300 тисяч. Це майже третина особового складу російської армії.

Повідомлялося, що до цих маневрів долучився і Китай, який направив на навчання 3 200 військовослужбовців, 900 одиниць техніки, 24 гелікоптери та 6 літаків.

"Восток-2018" активно порівнювали з радянськими навчаннями "Запад-81", що проходили у вересні 1981 року. Вони увійшли у військову історію як найбільші радянські маневри часів Холодної війни. За масштабом вони цілком співставні з наступами, що відбувалися під час Другої світової війни.

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