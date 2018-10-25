Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова

Копирайт изображения Антон Наумлюк

Український режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, став лауреатом премії імені Сахарова.

Про це у четвер, 25 жовтня, оголосив голова Європарламенту Антоніо Таяні.

Сестра ув'язненого режисера вважає, що "це додатковий крок до звільнення Олега".

"Завдяки мужності і рішучості, поставивши своє життя у небезпеку, Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політв'язнів, що утримуються в Росії та в усьому світі", - заявив Таяні.

"Вручення цієї нагороди - висловлення солідарності з ним. Його боротьба нагадує нам, що наш обов'язок - захищати права людини за будь-яких обставин", - додав голова Європарламенту.

Премія Сахарова за свободу думки - це щорічна нагорода, яку Європейський парламент присуджує за досягнення у сферах захисту прав і свобод людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права.

Крім Сенцова на премію претендували Насер Зефзафі, лідер масового руху непокори, який проводить боротьбу з корупцією, пригніченням і зловживаннями владою в Марокко, та громадські організації, що захищають права мігрантів.

"Сенцов стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР"

На нагородження Сенцова вже відреагував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман: "Ми вдячні за важливе рішення європарламентарів, яке насправді є потужним сигналом про необхідність захисту свободи і демократії в світі."

"З кожним днем все більше країн підтримують народ України в боротьбі за цілісність і незалежність нашої держави. Слава Україні! Премія Сахарова, яку сьогодні Європарламент присвоїв Сенцову - це черговий поворот ключа, що відкриває грати в'язниці, де утримують Олега", - заявив голова уряду.

Щодо результатів премії висловився і Павло Клімкін: "Після завершення голодування Олега Сенцова РФ сподівалася це питання спустити на гальмах і зняти цю емоційну хвилю, - пише очільник українського МЗС. - Але отримала зовсім іншу хвилю: спочатку польську нагороду, а тепер таке визнання як премія імені Сахарова. Сенцов стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акції з вимогами звільнити Сенцова та інших українців, яких утримують у Росії, постійно проводять в Україні і за її кордоном

За нагородження Сенцова Європарламентові подякував і Петро Порошенко.

"Дуже вчасний і заохочуючий сигнал підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Це визнання і високе відзначення сміливості і стійкості Олега, взірець для всього світу боротьби за справедливість, гідність, європейські цінності та права людини", - написав він.

Президент також висловив впевненість, що рішення Європейського парламенту наблизить звільнення Олега Сенцова.

Так само вважає й сестра режисера Наталія Каплан: "Я дуже рада, що Олегу дали цю премію. Він справді її заслужив. Це допоможе йому триматися далі, адже його не забули, і не забули на такому високому рівні. Премія вчергове не дасть забути політикам про Сенцова і це буде додатковий крок до його звільнення", - заявила вона в коментарі "Громадському".

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив BBC News Україна, що про цю відзнаку ув'язненому режисеру напише у листі сестра. Проте не виключено, що ще до цього про отримання премії Олегу повідомлять працівники колонії.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

Голодування

Копирайт изображения ФСИН РОССИИ Image caption Наприкінці вересня ФСВП Росії оприлюднила фотографію Сенцова з повідомленням про те, що його вивезли в лікарню для обстеження

14 травня 2018 року, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування.

Таким чином він хотів привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

На початку вересня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

За словами сестри, він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці.

Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, писала у соцмережі Facebook сестра режисера.

На початку жовтня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що його підзахисний припинив голодування.

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